26 maddede devrim gibi ittifak

Parti ile MHP arasında oluşturulan “İttifak Komisyonu”nun hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin vardığı uzlaşının ardından hazırlanan Kanun Teklifi, dün TBMM Başkanlığı’na verildi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve ittifak komisyonu üyeleri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yasa teklifini sunduktan sonra Meclis’te basın toplantısıyla ittifak düzenlemesinin detaylarını paylaştılar. İşte ittifak teklifinin detaylarıyla getirilen yeni sistem:

- 7 GÜNDE YSK’YA BAŞVURU: Siyasi partilerin bir başka partiyi desteklemesini yasaklayan madde kaldırıldı. Siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkân tanındı. Seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan partiler, seçim takvimi başladıktan sonra en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan “havi ittifak protokolü” ile Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) başvuracaklar. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek.

- 3 GÜN ÖNCE VAZGEÇİLEBİLECEK: Partiler, aday listelerinin YSK’ya teslim edilme tarihinden üç gün öncesine kadar ittifaktan vazgeçebilecek.

- İKİ PARTİDEN ADAYLIK: Bir kimse, partisinin seçime katılmaması halinde, kendisinin ve partisinin yazılı muvafakati alınarak, partisinden istifa etmeden başka bir siyasi parti tarafından aday aday gösterilebilecek.

- İTTİFAKIN İSMİ ÜSTTE YER ALACAK: İttifak yapan partiler oy pusulasında yan yana yer alacaklar ve ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Oy pusulasında ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde, “ortak bir ittifak unvanı” bölümü yer alacak. Bu bölüme partilerin ittifak protokolünde belirledikleri “ittifak unvanı” yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise bu bölüme yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak.

- ORTAK OYLAR EKLENECEK: İttifak partilerine tek tek basılan mühürler geçerli olabileceği gibi, ittifak partilerinin hepsine birden vurulmuş mühürler de “ittifakın ortak oyları” adıyla ayrı bir tutanak altına alınacak. Bu oylar da geçerli oy sayılacak. Buna göre ittifak yapan partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına, “ittifakın ortak oyları”ndan gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecek.

- İTTİFAK İÇİN BARAJ YÜZDE 10: İttifak siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. Yani ttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak. İlçelerdeki birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı ve ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen pay ilave edilerek hesaplanacak.

- D’HONT SİSTEMİNE GÖRE BULUNACAK: İttifak yapan partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak.

- CUMHURBAŞKANI VE VEKİL OY PUSULASI: Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak; seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılacak, ölçü ve standartları YSK tarafından belirlenecek.

- OY PUSULASI FİLİGRANLI KAĞITTAN: Geçmiş dönemde “sahte pusula” tartışmalarına yol açan normal kağıt kullanılan pusula ve zarflar, bundan böyle filigranlı kağıttan oluşacak.

- MÜHÜRSÜZ ZARFLAR DA GEÇERLİ: Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan ancak sandık kurullarının ihmali sonucu mühürlenmemiş zarflar geçerli sayılacak.

- SEYYAR SANDIK: YSK, sandık bölgesi seçmen sayısının belirlenmesi; seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla sandıkların taşınması, sandık veya seçim bölgelerinin birleştirilmesi; hastalık veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmesi amacıyla seyyar sandık kurulları oluşturma konularında yetkili olacak.

- MEMURLAR GÖREV ALABİLECEK: Sandık kurulu başkanları ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından kura ile ilçe seçim kurulu başkanlarınca belirlenecek, sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

- GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SANDIK BAŞINA: Seçim kurulları ile kolluk güçleri arasında ihtilaflara sebep olan sandık alanı - sandık çevresi ayrımına dayanan uygulamadan vazgeçilecek. “Sandık alanı”ndan vazgeçilmesi sebebiyle, güvenlik güçlerinin belirli bir mesafeye kadar yaklaşmasını engelleyen yasaklar da kaldırılmış olacak.