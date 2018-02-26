26 yıldır dinmeyen acı: Hocalı katliamı 

Azerbaycan ve Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada düzenlenen anma gösterilerine katılanlar, “Hocalı için adalet” istediler.

BAĞCILAR’DA ANIT

Katliamın yıldönümünde İstanbul Bağcılar’da Azerbaycan Dostluk Parkı ve Hocalı Katliam Anıtı açıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, parkın açılışında yaptığı konuşmada, “Bizim kardeşliğimizin temelinde kader birliği vardır. Bu kader birliği çok büyük bir temeldir. Bu dostluk parkı da gelecek nesilleri birbirine bağlayacak. Biz tek millet iki devletiz” dedi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Hocalı katliamında hayatını kaybedenlerin anısına ‘Hocalı için adalet’ gösterisi düzenlendi.

İSVEÇ’TE PROTESTO

Hollanda’nın Lahey kentindeki “Hocalı Soykırım Anıtı” önünde düzenlenen anma törenine Azerbaycanlılar ve Türkler katıldı. İsveç’in Stockholm kentindeki anma ve protestoda katliam hakkında bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.