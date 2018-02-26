26 yıldır dinmeyen acı: Hocalı katliamı
Azerbaycan’da 26 Şubat 1992’de 613 kişinin Ermenilerce öldürüldüğü Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi.
Azerbaycan ve Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada düzenlenen anma gösterilerine katılanlar, “Hocalı için adalet” istediler.
BAĞCILAR’DA ANIT
Katliamın yıldönümünde İstanbul Bağcılar’da Azerbaycan Dostluk Parkı ve Hocalı Katliam Anıtı açıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, parkın açılışında yaptığı konuşmada, “Bizim kardeşliğimizin temelinde kader birliği vardır. Bu kader birliği çok büyük bir temeldir. Bu dostluk parkı da gelecek nesilleri birbirine bağlayacak. Biz tek millet iki devletiz” dedi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Hocalı katliamında hayatını kaybedenlerin anısına ‘Hocalı için adalet’ gösterisi düzenlendi.
İSVEÇ’TE PROTESTO
Hollanda’nın Lahey kentindeki “Hocalı Soykırım Anıtı” önünde düzenlenen anma törenine Azerbaycanlılar ve Türkler katıldı. İsveç’in Stockholm kentindeki anma ve protestoda katliam hakkında bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.
TARİHTEKİ KARA LEKE
26 Şubat 992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçti ancak olayın failleri hala cezalandırılmadı. Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat’tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.
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