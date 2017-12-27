28 Şubat asıl şimdi yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’a direnen sivillerle ilgili 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 121. maddesine getirilen eleştirilerin yerinde olmadığını belirterek, “Düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” dedi. Çad’dan Tunus’a geçerken uçakta soruları cevaplayan Erdoğan, İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nın (UCM) Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i tutuklayarak teslim etmesini istediğini söyledi. Türkiye UCM’ye üye olmadığını hatırlatarak Erdoğan “Böyle bir şeye ancak gülünür. İİT üyesi olarak zirveye katılmış bir insani biz sana teslim edeceğiz. Bu nasıl anlayıştır? Sadece güldük geçtik. ABD’deki FETÖ elebaşı için kılını kıpırdatmayacaksın ama Ömer el Beşir’i isteyeceksin Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var” diye konuştu.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. maddesi tartışma çıkardı. Eski Cumhurbaşkanı Gül de muğlak eleştirinde bulundu.

Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de, bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Geçmiş cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir.

ÖYLE DURUMDA GEREKEN YAPILIR

Gerek Adalet Bakanımız gerek Hükümet Sözcümüz gerekli cevapları verdi. Biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden, ilerde yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda, ya yargı ya da parlamento, gereği neyse yapar elbet.

Kudüs’te nasıl bir yol haritası öngörülüyor? Gösterdiğimiz liderlik sürecek mi?

BM Genel Kurulu’ndaki oylama sonucunun ABD’yi tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmesini diliyoruz. Şimdi gerekli diğer adımları da atmak lazım. Bu çerçevede Filistin Devleti’nin tanınması önemli. Bazı ülkeler var ki onlar Filistin’i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin’i hemen tanıyabilir.

Hangi ülkeler?

İsim vermek doğru olmaz. Markajları geliştireceğiz, genişleteceğiz. Bunların bizzat Mahmut Abbas’a da verdikleri sözler var. Yapacağımız ziyaretlerle ve telefon görüşmeleriyle bu süreci devam ettireceğiz. Ben Sudan’da bulunduğum esnada Kral Abdullah ile de telefonda görüştüm. Hepsinin Türkiye’ye karşı bir muhabbeti var. “Sizin bu işin bu şekilde takipçisi olmanız bizi de çok daha farklı bir yere doğru taşıdı” diyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da benimle bir görüşme talebi oldu. Onunla da telefonda görüşeceğiz. Ayrıca Fransa ziyaretim olabilir. Bunları ele alacağız. Onlar da bizi bu konuda yalnız bırakmadılar. Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Papa biliyorsunuz beni ziyaret etmişti. Şimdi iade-i ziyaret yapabilirsek, bu konuları Papa’yla yüzyüze de görüşme imkanımız olabilir.

ABD Başkanı Trump ile de bir telefon görüşmeniz olabilir mi?

Görüşmemek için bir sebep yok. Görüştüğümüz zaman, tabii ki düşüncelerimizi aktarırız; yanlış karardan dönmelerinin isabetli olacağını, mevcut gidişatlarının doğru olmadığını kendilerine elbette anlatırız.

28 ŞUBAT SORUSUNA ŞiiRLi CEVAP

28 şubat davasıyla ilgili düşünceleriniz nedir ?

28 Şubat’ın yanında olan bir kesim var. Bir de karşısında olan bir kesim var. Cumhurbaşkanı olarak bana düşen izlemektir, meselenin takibidir ve “gereği neyse bunu yargı yapar” demektir. Ama FETÖ’cü savcı demeyelim o sürece, bir veya daha fazla. Olayın sadece savcı boyutu da yok. Şu anda bu sürecin içinde olup beraat edenler var. Beraat edenleri kimse konuşmuyor. Beraat etmeyip şu anda yargı süreci devam edecek olan isimler var. İşlerine geleni kabul ediyorlar, işlerine gelmeyeni reddediyorlar. Onların o kararı veren savcılaryurtdışında kaçak. Bunları niye dile getirmiyorlar? Ortada öyle ciddi bir kombinasyon vardı ki bununla birlikte o zaman bu adımlar atıldı. 28 Şubat bu şekilde yapıldı. Şu anda da yargı buradaki bu sıkıntıyı, yanlışı gördü, bu suretle tekrar bu işi masaya yatırdı. Siz her verilmiş cezayı masaya yatıramazsınız. Ancak bunlar vatana ihanet gibi ağır suçlar olacak ki... Burada da böyle bir durum söz konusu. Biz diyoruz ki: “Yargı burada adil bir şekilde kararını versin işi sonuçlandırsın.” Bunların içinde onların hışmına uğrayıp ölenler var, isimleri olup da öldüğü için şu anda yargı sürecinin içine girmeyenler var. Tarih en büyük şahittir.

Sadece askerler mi yargılanacak, sivillerle ilgili bir şey başlar mı?

Beni yargı makamına oturtmayın. Hani şair diyor ya: “Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; / Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!” Şunu söyleyebilirim: Biz elbette mazlumların, mağdurların yanında oluruz.

Sevakin yeni umre güzergahı olur

Sudan’ın Sevakin Adası’nı Türkiye’ye tahsis edeceğini belirten Erdoğan şöyle dedi: Türkiye’den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya kadar uçakla gelinip, oradan deniz yolu ile karşıya geçilir. Tarih yeniden şöyle bir ayağa kalkar. Sevakin’e askeri liman söz konusu değil. Oranın zaten kendi limanı var.

Terörle mücadele kararlılıkla sürecek

Afrika ziyaretiniz öncesinde, Hakkari ve Şırnak’taydınız. Artık terörle sınır ötesi mücadelenin kalıcı hale geldiğini söyleyebilir miyiz?

Değerlendirme yaparken, konuşurken ifadelere dikkat etmemiz lazım. Duygusallığa kapılmamak lazım. Bakın daha dün üç şehit haberi geldi. Demek ki içeride terörle mücadele bitmemiş. Eskiden dağlarda büyük gruplar halindeydiler. Şimdi küçük gruplar halinde şehirlere sızma eğilimindeler. Ama istihbarat birimlerimiz yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. İçeride terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İçerde mücadelenin yanı sıra, YPG, PYD dahil bölücü törörle de yurtdışındaki mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam edecek.

Avrupa ülkelerini ziyaret edebilirim

Almanya, Hollanda gibi ülkelerden Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar geliyor. Ziyaretler olur mu?

Bu seyahatlerin olmaması için hiçbir sebep yok. Her zaman söylediğim bir laf var. Bizim ne Almanya’yla problemimiz var, ne Hollanda’yla, ne de Belçika’yla. Tam tersine oralarda iş başında olanlar benim eski arkadaşlarım. Bana karşı yanlış da yaptılar, o ayrı. Yoksa ben mesela Hollanda Başbakanı Rutte ile çok iyi görüşürdüm. Belçika hakeza öyle. Almanya’yı belirtmeme bile gerek yok. Steinmeier olsun, Merkel olsun. Kudüs meselesinde görüştüğümde, kendilerinden destek istedim, onlar da bizimle aynı çizgideydiler. Birkaç gün önce Steinmeier’i teşekkür için aradım. Rutte bizimle ilişkileri geliştirmek için bazı sinyaller veriyor. Tüm bunlar memnuniyet verici. Biz AB’yle, AB ülkeleriyle elbette ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz.