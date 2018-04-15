28 Şubat darbecileri yargıda hesap veriyor
Başbakan Yıldırım “28 Şubat bin yıl devam edecek’ dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şunu, herkes bilmelidir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz, er geç hesabı sorulur” dedi.
- İSTANBUL
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2017’de yüzde 7.4 büyüdüğünü, G20 ülkeleri içinde en büyük büyümeyi Türkiye’nin gerçekleştirdiğini, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolarlara çıktığını söyledi. 2017’de gerçekleşleştirilen referandumun, halkın zaferiyle sona erdiğini anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
16 NİSAN DÖNÜM NOKTASI
“FETÖ örgütünün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasından ülkemiz bir yol ayrımına geldi. İstanbul 15 Temmuz gecesi ayaktaydı, Tuzla ayaktaydı o gece. Tuzla’da selalar dinmedi, ay-yıldızlı bayrak inmedi. Alçaklara gereken cevabı siz burada verdiniz. 16 Nisan, Türkiye’nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden, başkanlık sistemine karar vermiştir. Bu kararın gereğini de önümüzde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber hayata geçireceğiz.”
ADALET MÜLKÜN TEMELİ
Yıldırım, 80 milyonun kazandığı bu büyük başarıyla Türkiye’nin darbe ve vesayet dönemlerine noktayı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış ‘Biz bir şey yapmadık, biz darbe falan yapmadık. Biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz diyorlar.’. Ama bu millet unutmadı. ‘28 Şubat bin yıl devam edecek’ dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu, herkes tarafından bilinmelidir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz, er veya geç hesabı sorulur. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez. Tarih başta Erbakan Hocamız olmak üzere, milletin yanında olanları şerefle yad edecek. Erbakan Hocamızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. ”
GECİKMİŞ BİR CEVAP
Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’ye operasyonu değerlendirirken, şunları söyledi: “Kimyasal silah kullandı diye Batı birden bire mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. ”
ENFLASYON YÜKSELSE ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR
Yıldırım, bölgede yaşanan çatışma ve belirsizlik ortamının, küresel havayı da olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, son günlerde “Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?” sorusunun da gündeme geldiğini, bunun küresel ve bölgesel sonuçları olduğunu ifade etti. Geçen hafta İran parasının yüzde 48 değer kaybettiğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor. Bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez’ diye başladılar kampanya yapmaya. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının, bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar.”
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