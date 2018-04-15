28 Şubat darbecileri yargıda hesap veriyor

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2017’de yüzde 7.4 büyüdüğünü, G20 ülkeleri içinde en büyük büyümeyi Türkiye’nin gerçekleştirdiğini, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolarlara çıktığını söyledi. 2017’de gerçekleşleştirilen referandumun, halkın zaferiyle sona erdiğini anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

16 NİSAN DÖNÜM NOKTASI

“FETÖ örgütünün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasından ülkemiz bir yol ayrımına geldi. İstanbul 15 Temmuz gecesi ayaktaydı, Tuzla ayaktaydı o gece. Tuzla’da selalar dinmedi, ay-yıldızlı bayrak inmedi. Alçaklara gereken cevabı siz burada verdiniz. 16 Nisan, Türkiye’nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden, başkanlık sistemine karar vermiştir. Bu kararın gereğini de önümüzde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber hayata geçireceğiz.”

ADALET MÜLKÜN TEMELİ

Yıldırım, 80 milyonun kazandığı bu büyük başarıyla Türkiye’nin darbe ve vesayet dönemlerine noktayı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış ‘Biz bir şey yapmadık, biz darbe falan yapmadık. Biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz diyorlar.’. Ama bu millet unutmadı. ‘28 Şubat bin yıl devam edecek’ dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu, herkes tarafından bilinmelidir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz, er veya geç hesabı sorulur. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez. Tarih başta Erbakan Hocamız olmak üzere, milletin yanında olanları şerefle yad edecek. Erbakan Hocamızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. ”