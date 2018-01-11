28 Şubat darbesinin 24 milyon delili var

28 Şubat 1997 postmodern darbe davası sanığı eski generallerin, savcının ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemesi üzerine “FETÖ kumpası ve sahte DVD” savunmalarıyla kendilerini aklama çabası büyük tepki çekti. Davayı başından beri takip eden müdahil avukat Cüneyt Toraman, 28 Şubat darbesinin televizyonların canlı yayınında tüm Türkiye’nin gözü önünde gerçekleştiğine dikkat çekerek “24 milyon mağdurun her biri darbenin ayrı ayrı delilidir” dedi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de arasında bulunduğu 99 sanık hakkındaki karar duruşmasını 12-16 Şubat’a erteledi.

70 MİLYON İZLEDİ

Sanıkların son savunmalarının sanki hiç 28 Şubat yaşanmamış, Batı Çalışma Grubu kurularak milyonlarca kişi fişlenmemiş, binlerce memur ve başörtülü öğrenci kamudan ve üniversitelerden uzaklaştırılmamış, yüzlerce kişi hapse atılmamış ve hükümet düşürülmemiş havası oluşturduğuna dikkati çekerek “28 Şubat, o dönem 70 milyonun gözü önünde gerçekleştirilmiş bir darbedir” diye konuştu.

BİNLERCE BELGE VAR

Sanık generallerin son savunmalarında FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında gündeme gelen ‘5. nolu DVD’ üzerinden 28 Şubat savunması yapmaya çalıştığına dikkat çeken avukat Toraman, şunları söyledi: “Bu davanın delili, 5 Nolu DVD değildir. O sadece, ek delil klasörlerindeki binlerce delilden yalnızca biridir. 28 Şubat, gerçekleşmiş bir darbedir ve kumpas yoktur, failleri bellidir. BÇG’sinden Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz tiyatrosuna, fişlenen milyonlardan ihraç edilen kamu memuruna, üniversitelere alınmayan başörtülülerden katsayı mağduru imam hatiplilere kadar 24 milyon mağduru vardır. 28 Şubat’ın 24 milyon mağduru, 24 milyon delili vardır.»