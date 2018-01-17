28 Şubat yargı kararları iptal edilsin

Üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen cezaevinde darbe hukukuyla mahkum edilmiş onlarca kişinin bulunduğuna dikkat çeken İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyesi avukatlar, 28 Şubat sürecinde alınan siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini istedi. Avukatlar, bu kararlarla tutuklanan insanların hiçbir bahane olmaksızın serbest bırakılmasını talep etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan MAZLUMDER üyesi bir grup avukat adına açıklamayı Kaya Kartal yaptı. Açıklamada, geçen hafta Ağrı’dan İstanbul’a bütün MAZLUMDER şubeleriyle eş zamanlı başlatılan basın açıklaması dizisinin ikinci haftasında da aynı talepleri dillendirmek için toplanıldığı bilgisi verildi. Bugünlerde hemen her çevreden, “28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin” talebinin en yükse sesle dillendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

YETER ARTIK

“28 Şubatçıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır cezalar yağdıran DGM’lerin kararlarıyla hapsedilen 28 Şubat mağdurları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de bir şey değişmediğini gördük. 28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı, insanların kendilerine ceza veren hakimlerle aynı cezaevlerinde tutulduğu, örgütçülerin başka kişileri ‘örgütçü’ diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bu günlerde, ‘bu zulme son verilsin’ demekten, ‘yeter artık’ diye haykırmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır. MAZLUMDER olarak, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini ve 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”