28 Şubat'ın medya ayağı da hesap vermeli

Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat davasına ilişkin, “Medya ayağının yargılanması ile alakalı beklenti içerisindeyiz. Bununla ilgili ümit ediyoruz gerekli deliller toplanır ve mahkeme bir an önce açılır” dedi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 60 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

HENÜZ BİTMEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “28 Şubat süreci insanların ayrıştırıldığı, irticacı diye etiketlendirildiği, ekonomik ayrımlar dahil inançlı insanların ötekileştirildiği bir dönemdi. İnsanların hayatlarının, hayallerinin üzerinden silindir gibi geçti tanklar yürütüldü Sincan’da ve birçok insanın, kadının, erkeğin hayatları onlara zehir edildi. Bu süreçle yüzleşmek Türkiye için çok önemli. Artık onlar geride kaldı. Ancak o zaman bunlara sebebiyet verenlerin hesap vermesini sabırla o dönemin mağdurları bekliyorlardı. Mahkeme henüz bitmedi, mahkemenin kararı ile alakalı bir şey söylemek uygun değil ama savcının vermiş olduğu mütalaa bizi memnun etti. Bu, tabii işin sadece askeri ayağı. Bu davada yargılanan tek sivil kişi var, o da Kemal Gürüz. Onun haricinde sivil bir sanık yok” ifadelerini kullandı.

ADALET BEKLİYOIRUZ

28 Şubat döneminin medya ayağına ilişkin de Kan, “Medya ayağının da kesinlikle yargılanması gerektiğini düşünüyorum, çünkü işin en önemli faillerinden bir tanesi. Hadiselerin o boyuta gelmesinin sebebiyetlerinden bir tanesi ‘medya ayağıydı’. Hatırlarsınız o dönem hayatımda hiç görmediğim kılık kıyafetteki insanlar, Aczimendiler adı altında karikatürize edilip oyunlar ortaya konmuştu. Türkiye’de olmayan bir şeyin olduğu algısı medya aracılığıyla ortaya çıkarılmıştı. Aynı şekilde seçilmiş hükümete, Profesör Necmettin Erbakan’ın başında olduğu hükümete aleyhinde yapılan bir kampanya vardı. Bunun önemli bir ayağını medya yürütüyordu. Bireyler üzerinden yapılan kampanyalar vardı. Haberlerde farklı bir Türkiye algısı oluşturan ve kutuplaşmayı körükleyen de medyaydı. Sonradan da zaten medyanın farklı manşetlerini, ‘411 el kaosa kalktı’ şeklindeki manşetleri zaten gördük. Bu, medya ayağının yargılanması ile alakalı beklenti içerisindeyiz. Bununla ilgili ümit ediyoruz gerekli deliller toplanır ve mahkeme bir an önce açılır. Biz, tabii mahkemeleri, bu noktada adalet yetkililerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.