28 Şubat'ın medya ayağı da hesap vermeli
28 Şubat darbesinde rol alan 60 askere ağır müebbet istenmesi gözleri darbenin sivil ayağına çevirdi. AK Parti’li Kavakçı, “Medya ayağının yargılanması ile alakalı beklenti içerisindeyiz” dedi. Kamu Başdenetçisi Malkoç da, “Adalet balans ayarı yapıyor” diye konuştu.
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat davasına ilişkin, “Medya ayağının yargılanması ile alakalı beklenti içerisindeyiz. Bununla ilgili ümit ediyoruz gerekli deliller toplanır ve mahkeme bir an önce açılır” dedi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 60 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
HENÜZ BİTMEDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “28 Şubat süreci insanların ayrıştırıldığı, irticacı diye etiketlendirildiği, ekonomik ayrımlar dahil inançlı insanların ötekileştirildiği bir dönemdi. İnsanların hayatlarının, hayallerinin üzerinden silindir gibi geçti tanklar yürütüldü Sincan’da ve birçok insanın, kadının, erkeğin hayatları onlara zehir edildi. Bu süreçle yüzleşmek Türkiye için çok önemli. Artık onlar geride kaldı. Ancak o zaman bunlara sebebiyet verenlerin hesap vermesini sabırla o dönemin mağdurları bekliyorlardı. Mahkeme henüz bitmedi, mahkemenin kararı ile alakalı bir şey söylemek uygun değil ama savcının vermiş olduğu mütalaa bizi memnun etti. Bu, tabii işin sadece askeri ayağı. Bu davada yargılanan tek sivil kişi var, o da Kemal Gürüz. Onun haricinde sivil bir sanık yok” ifadelerini kullandı.
ADALET BEKLİYOIRUZ
28 Şubat döneminin medya ayağına ilişkin de Kan, “Medya ayağının da kesinlikle yargılanması gerektiğini düşünüyorum, çünkü işin en önemli faillerinden bir tanesi. Hadiselerin o boyuta gelmesinin sebebiyetlerinden bir tanesi ‘medya ayağıydı’. Hatırlarsınız o dönem hayatımda hiç görmediğim kılık kıyafetteki insanlar, Aczimendiler adı altında karikatürize edilip oyunlar ortaya konmuştu. Türkiye’de olmayan bir şeyin olduğu algısı medya aracılığıyla ortaya çıkarılmıştı. Aynı şekilde seçilmiş hükümete, Profesör Necmettin Erbakan’ın başında olduğu hükümete aleyhinde yapılan bir kampanya vardı. Bunun önemli bir ayağını medya yürütüyordu. Bireyler üzerinden yapılan kampanyalar vardı. Haberlerde farklı bir Türkiye algısı oluşturan ve kutuplaşmayı körükleyen de medyaydı. Sonradan da zaten medyanın farklı manşetlerini, ‘411 el kaosa kalktı’ şeklindeki manşetleri zaten gördük. Bu, medya ayağının yargılanması ile alakalı beklenti içerisindeyiz. Bununla ilgili ümit ediyoruz gerekli deliller toplanır ve mahkeme bir an önce açılır. Biz, tabii mahkemeleri, bu noktada adalet yetkililerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
ADALET BALANS AYARI YAPIYOR
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Biz o dönemi yaşadık. Ben rahmetli Erbakan hocanın yanındaydım. Erbakan hocanın hangi ıstırapları çektiğini, nasıl haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Haddini bilmez bir general başbakana küfür etti. Dönemin genelkurmay başkanına müracaat edildi, ‘Gerekirse daha ağırını yaparız’ dedi. Tankları yürüterek balans ayarı yapmak isteyenlere adalet balans ayarını yapıyor. Savcının mütalaası dosyaya da uygundur” şeklinde konuştu.
DARBEYİ ÖVDÜ YASAĞI SAVUNDU
28 Şubat darbesinin yasakcı ve baskıcı uygulamalarıyla binlere öğrenciyi mağdur eden dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, aradan geçen 20 yıla rağmen aynı ilkellikleri savundu. Habertürk TV’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, 28 Şubat dönemine ilişkin, “Hükümet kararları almayabilirdi, baskı yoktu” derken, rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü kararı için “Hiçbir zaman hata olarak görmedim” diye konuştu.
PİŞMAN DEĞİLMİŞ
28 Şubat sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Alemdaroğlu, “Bir müdahale, bir darbe olarak, postmodern darbe dense de ben darbe olarak bakmıyorum” dedi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü yasağı kararı ile ilgili olarak Alemdaroğlu, “1996’da ben başörtüsü konusunda ne yapacağımı açık açık göstermiştim. Seçim öncesi bunlar bana sorulduğu zaman ‘Anayasa ve yasalar neyi emrediyorsa onu uygularım’ dedim. O şekilde oy aldım, atandım. ‘Başörtüsü ile kapalı ve açık alana girilemez’ genelgesi yayımladım ve hiçbir zaman hata olarak görmedim” diye konuştu. Kemal Alemdaroğlu, başörtü yasağının kalkması ve bazı başörtülü kadınların vekil seçilmesini de hazmedemediğini şöyle ifade etti:
GÜCÜNE GİDİYORMUŞ
“Mesela şuan başörtülü bakanlar var, başörtülü milletvekilleri var, başörtülü lise müdürleri var, hatta ve hatta hiçbir zaman düşünemeyeğimiz başörtülü üniformalı asker var. Bu bana siyasal İslam’ın Türkiye’yi artık Türklük dışına doğru çevirmekte olduğunu gösteriyor.”
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