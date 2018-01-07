28 Şubat'ın suç ortağı medya

Şubat Postmodern darbesinde müebbet hapsi istenilen generallerle ilgili bugün başlayacak duruşmada karar çıkması beklenirken, gözler, savcılık mütalaasında da dikkat çekilen ‘darbenin medya ayağına’ çevrildi. Savcı Mehmet Hanifi Yıldırım’ın mütalaasında ‘darbede araç olarak kullanıldığını’ belirttiği medya, attığı manşetlerle adeta darbeye zemin hazırlamış ve Refahyol koalisyonunun devrilerek Mesut Yılmaz hükümetinin kurulmasında kilit rol oynamıştı. Darbenin suç ortağı olan medya patronları da bunun karşılığını ranta çevirmişti. 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve sonrasındaki ‘irtica’ tehdidi altında, dönemin Refahyol Hükümetini deviren ve milyonlarca mağdur oluşturan ‘Postmodern darbe’ süreci, medya boyutuyla da iddianameye girdi. Ankara’da süren yargılamada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım’ın medyanın darbede araç olarak kullanıldığı tespiti, generallere ilişkin yargılamanın ardından darbenin medya ayağının da soruşturulacağı sinyali olarak yorumlandı.

Darbe sözcülüğü yapan dönemin gazeteleri attıkları manşetler ve yaptıkları haberle hükümetin düşürülmesi için zemin hazırlamıştı.

GAZETELERİN ROLÜ

Mütalaada şu ifadeler dikkat çekti: “Askeri güvenlik bürokrasisinin, siyaseti etkilemek için kullandığı bir yöntem de gücünü göstermek ve yapabileceklerini hatırlatmaktır. Nitekim 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’dan geçen tanklar gazetelerde ‘TSK’nın gövde gösterisi’ olarak yer bulmuştur. Refahyol koalisyonu döneminde Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs Gecesi’nde sahnelenen bir oyunun şeriat propagandasına dönüştüğü iddialarının basında yer alması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına bağlı tanklar Sincan caddelerinden geçmişlerdir. Genelkurmay bu tank geçişlerini altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak açıklamışsa da gazetelerin ve yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi olduğudur.”

‘İFTİHAR GAZETECİLERİ’

Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, 22 Aralık 1996’da Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’e verdiği demeçte “Bu kez sivil kuvvetler halletsin” diyerek Genelkurmay Psikolojik Hareket Dairesi ile medya işbirliğine dikkat çekiyordu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ise darbeye zemin hazırlayan medyaya olan minnettarlığını “Basınımızla iftihar ediyoruz” sözleriyle anlatmıştı. 28 Şubat MGK’sının ardından Hürriyet’in 6 Mart 1997’deki sayısının manşeti, “Türk basınıyla iftihar ediyoruz” olmuştu. Haberin devamında ise şu sözler yer alıyordu: “Hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum.”