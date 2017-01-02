41 bin FETÖ’cü cezaevinde

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında 41 bin 326 kişi tutuklandı. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, darbe girişiminin ardından şu ana kadar 103 bin 850 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan 41 bin 326’sı cezaevlerine konuldu. Tutuklananlar arasında 2 bin 286 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 168’i general olmak üzere 6 bin 325 asker; 7 bin 624 polis, 17 vali, 74 vali yardımcısı ve 100 kaymakam da bulunuyor. Gözaltına alınan kişilerden 35 bin 495’i hakkında adli kontrole hükmedildi. Emniyet ve adliyedeki işlemler sonrasında ise 10 bin 265 kişi serbest bırakıldı.

3 BİN 831 TAHLİYE

FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan 3 bin 831 kişi ise delillerin yeniden değerlendirilmesinden sonra tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bin 66 asker, 583 polis, 4 vali yardımcısı, bir vali, 2 kaymakam, 158 hâkim ve savcı, 2 HSYK, bir Danıştay ve 8 Yargıtay üyesi bulunuyor.

5 BİN 150 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturmalar kapsamında 198 hâkim ve savcı, 6 Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 115 asker, 223 polis, bir vali, 3 vali yardımcısı, 8 kaymakam, 4 bin 571 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 5 bin 150 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Gözaltındaki 902 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.