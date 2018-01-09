4.5 ayda 28 bin kez FETÖ’ye danışmış

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’u “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptıran İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Fatih Gürsul’un 0 533 560 07 81 numaralı GSM hattı üzerinden ByLock programını kullandığının tespit edildiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 ile 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 Bin 66 kez ByLock erişim sağlayıcısına tahsis edilen IP numaralarına kaydı bulunduğunu belirtti.

REKOR ERİŞİM: 28 BİN

21 sayfalık gerekçeli kararda örgütün şifreli mesajlaşma programına ilişkin detaylı bilgilerin anlatıldığı gerekçeli kararda, sanıkların “ByLock” programına erişimlerine ilişkin sayısal verilere değinildi. Buna göre, sanık Fatih Gürsul cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez “ByLock” erişim sağladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

“ByLock” erişimleri ile Yargıtay’ın gerek ilk derece mahkemesi gerekse temyiz merci olarak verdiği ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin, yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu yönünde mahkemece kanaat oluştuğu ifade edilen gerekçeli kararda, sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314/2. maddesinde yer alan ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan cezalandırıldıkları anlatıldı.

MİT TIR’LARI İLİŞKİSİ

Mahkeme heyeti, 26 Aralık 2017’de yapılan karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl hapis cezası vermişti. Bu cezayı yarı oranında arttırarak 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, ayrıca sanığın duruşmalardaki davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olması nedeniyle hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına oy birliğiyle hükmetmişti. Bu arada, Gürsul’un MİT TIR’larının durdurulmasında görev alan askerlerin ‘imamı’ Süleyman Gürbüz ile ‘ByLock’ta kurulan aynı grupta yer aldığı ortaya çıkmıştı.