5 kişi gitti, 6 kişi geldi

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti yönetimini belirleyerek parti içi muhalefetin sesini kesmeyi planlarken, muhalifler de ‘tüzük’ kurultayı seçeneğini masaya yatırmak üzere Pazar günü toplanmaya hazırlanıyor. MYK’daki görevlendirmelerde bazı değişikliklere giden Kılıçdaroğlu’nun, ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Faik Öztrak’ı aynı zamanda ‘parti sözcüsü’ olarak ataması, bundan sonra ekonomiyle ilgili CHP’nin izleyeceği politikalar konusunda önemli bir mesaj olarak algılandı. Ekonomi bürokrasisinde uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Öztrak, Türkiye’nin yaşadığı 2001 krizinden hemen sonra Hazine Müsteşarı oldu. Bu dönemde İMF ile yürütülen ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyonu sağlayan isim oldu. Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’nin yerine koruyan isimlerin başında geldi.

LİSTE DIŞI KALANLAR

Kılıçdaroğlu’nun, MYK dışı tuttuğu isimlerin başında ise Parti Sözcüsü Bülent Tezcan geldi. Kılıçdaroğlu, Tezcan’ı hem parti sözcülüğünden hem de MYK’daki görevinden alarak kendinden uzaklaştırdı. Tekin Bingöl, Haluk Koç, Çetin Osman Budak, Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun, tümüyle MYK dışı bıraktığı diğer isimler oldu.

YENİ GİRENLER

Kılıçdaroğlu, örgütlenmenin başına, İstanbul eski İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’yı getirdi. Haluk Koç’un yerine de, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent Kuşoğlu, Eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’yı, İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Gökçe Gökçen, Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Osman Sarıbal, gençlikten sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına da Yunus Emre’yi getirdi.