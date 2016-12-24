57 canlı bomba saldırısı önlendi

Son bir buçuk yıl içinde düzenlen operasyonlarda yaklaşık 9 bin 600 PKK’lı, bin 500 de DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Yapılan istihbarat çalışmalarında ise 57 canlı bomba saldırısı önceden haber alınarak önlendi. Bu rakamlar İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de yaşanan saldırılarının ‘istihbarat birimlerinde zaafiyet var’ eleştirilerinin haksızlını ortaya koydu.