57 canlı bomba saldırısı önlendi
FETÖ, DEAŞ ve PKK ile devam eden amansız mücadelede terör örgütlerine ağır darbeler vuruldu.
- KEMAL GÜMÜŞ
Son bir buçuk yıl içinde düzenlen operasyonlarda yaklaşık 9 bin 600 PKK’lı, bin 500 de DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Yapılan istihbarat çalışmalarında ise 57 canlı bomba saldırısı önceden haber alınarak önlendi. Bu rakamlar İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de yaşanan saldırılarının ‘istihbarat birimlerinde zaafiyet var’ eleştirilerinin haksızlını ortaya koydu.
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