59 yıllık zirvede Kudüs uzlaşması

ERDOĞAN, BAYAR’IN ARDINDAN VATİKAN’A GİDEN İLK CUMHURBAŞKANI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59 yıl üzerine gerçekleşen Vatikan ziyaretinde Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüştü. 1 saat süren görüşmede Kudüs krizi ele alındı.

1959’da dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ziyaretinin ardından cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret için Vatikan’da resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, Papa’yla görüşeceği Apostol Sarayı’nın önünde düzenlenen törende Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı.

Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Boğaz’ın görüldüğü büyük çiniden yapılmış bir tabloyu Papa’ya sunan Erdoğan, Kudüs mesajlarından dolayı Papa’ya teşekkür etti. Papa da Erdoğan’a, Kudüsle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti.

PAPA KAPIDA KARŞILADI

Vatikan’ı ve Papa’yı korumakla görevli İsviçreli muhafızların da hazır bulunduğu törenin ardından Erdoğan, Papa ile görüşeceği Apostol Sarayı’na geçti. Papa, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu’ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İtalyanca “Buongiorno” diyen Papa’ya, Erdoğan da “How are you” sözleriyle karşılık verdi. “Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim” ifadesini kullanan Erdoğan’a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Daha sonra, Erdoğan’ın beraberindeki heyet Papa’ya takdim edildi. Heyette, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AB Bakanı Ömer Çelik ile Enerji Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu. Ardından Papa ve Erdoğan birbirlerine hediye takdim etti. Erdoğan, Papa’ya eski İstanbul’u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi’nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti. Papa da Cumhurbaşkanı’na barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu. Papa ayrıca, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nı 1600’lü yıllarda gösteren bir gravür ile ekonomik adaletsizlik ve çevre sorunları hakkında yayımladığı genelgesi Laudato Si’yi ve Dünya Barış Günü için bu yıl yayımladığı “göçmenler ve mülteciler” temalı mesajı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüştü. İki lider daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.

Hediye takdimlerinin ardından Kütüphane Salonu’na geçen ikili, baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSİ 11.53’te başlayan ve 12.54’te sona eren basına kapalı görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs’ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. ABD yönetimine, Kudüs’le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, İslam’ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Erdoğan ve Papa, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslar arası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna işaret etti ve gelecekte de temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, Francis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin’i kabul etti. Erdoğan, Vatikan’daki görüşmeleri sonrasında Aziz Petrus Bazilikası’nı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo ile ise Başbakanlık Sarayı Chigi’de bir araya geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan, Vatikan’dan sonra Roma’ya geçti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de resmi törenle karşılanan Erdoğan, İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 50 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda heyetlerarası çalışma yemeğine katılan Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi de kabul etti.

İLK KEZ TÜRK BAYRAĞI

Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1959’daki ziyaretinin ardından Türkiye’den Vatikan’a bu düzeydeki ikinci ziyaret olsa da, iki devlet arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1960’tan sonra ilk olma özelliği taşıyan Erdoğan’ın tarihi ziyareti, Vatikan sınırları içinde ilk kez Türk bayrağının dalgalanmasına da neden oldu.