7 basamaklı kast sistemi

FETÖ elebaşı Gülen’in de aralarında bulunduğu örgütün üst düzey 75 yöneticisinin yargılandığı “çatı” davanın iddianamesinde, örgütün yapılanması tahlil edildi. İddianameye göre örgütün, Zerdüştlük dininde ve ondan ilham alan İsmaili mezhebinde olduğu gibi 7 katlı piramidal yapılanması bulunuyor. Fetullah Gülen de örgüt yapılanmasında, üyelerini 7 dereceye ayıran bu mezhebi örnek alıyor.

Katı bir hiyerarşinin olduğu kastlar arasındaki geçiş, aşağıdan yukarıya doğru açık, yukarıdan aşağıya doğru ise kapalı. Geçişlerde 4’üncü tabakadan sonrası Gülen tarafından belirleniyor.

Örgütün 7 katlı piramit yapısı aşağıdan yukarıya şöyle:

- HALK TABAKASI: Cemaate iman ve gönül bağıyla bağlı olanlar ile fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşuyor. Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olamayan, örgüte bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimi. Genellikle faaliyetlerden habersiz.

- SADIK TABAKA: Okul, yurt, dershane, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden oluşan örgüte sadık grup. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan, düzenli aidat ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini bilen kişilerden oluşuyor. Bu tabakaya girebilmek için örgüt üyesi olmak gerekiyor.

- İDEOLOJİK ÖRGÜTLENME TABAKASI: Gayrı resmi faaliyetlerde görev alıyor. Örgütün ideolojisini benimseyen, ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır.

- TEFTİŞ KONTROL TABAKASI: Legal ve illegal bütün hizmetleri denetliyorlar. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebiliyor. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçiliyor. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilmiyorlar.

- ORGANİZE EDEN VE YÜRÜTEN TABAKA: Üst düzey gizlilik gerektiriyor. Birbirlerini çok az tanıyorlar. Fetullah Gülen’in atadığı, devletteki yapıyı organize edip yürüten tabaka. Örgüt içinden bir evlilik yapanlar buraya yükselebiliyor.

- HAS TABAKA: Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlıyor. Yine Gülen’in atadığı örgüt içi görev değişiklikleri yapan, azillere bakan tabaka.

- KURMAY TABAKA: Fetullah Gülen’e doğrudan bağlı, kendisinin atamasını yaptığı seçkin kesim. On yedi kişilik kurmaylardan oluşuyor.