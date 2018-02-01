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7 KHK kabul edilerek kanunlaştı

TBMM Genel Kurulunda, görüşmeleri daha önce tamamlanan 7 Kanun Hükmünde Kararname kabul edilerek kanunlaştı.

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TBMM Genel Kurulunda, 7 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı.

Genel Kurulda, görüşmeleri ve maddelerinin oylamaları daha önce tamamlanan ancak tümünün oylamaları alınan karar gereği bugüne bırakılan 7 KHK kabul edildi.

Böylece ayrı ayrı oylaması yapılan 676, 678, 680, 681, 684, 685 ve 687 sayılı KHK'ler kanunlaştı.

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