736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılan Başbakan Yıldırım ata bindi

Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik'in Söğüt Belediyesi tören alanında düzenlenen 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı, bir konuşma gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, program öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dua etti.

Türbede ''saygı nöbeti'' tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen Yıldırım, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Yıldırım, daha sonra yürüyerek 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin düzenlendiği Söğüt Belediyesi tören alana geldi. Yıldırım, alanı dolaşarak etkinliği izlemeye gelen vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, protokol konuşmalarının ardından Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunca, "Diriliş" ve "Memleketim" adlı eserler seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu etkinlikte, 15 ülkeden güreşçilerin katıldığı güreş şampiyonası da yapıldı.

Başbakan Yıldırım, törende, üzerinde Türk bayrağı rozeti bulunan "yörük atkısı" ile "yörük kalpağı" taktı.

Etkinliğin sonunda Başbakan Yıldırım, Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk tarafından getirilen "Kosovalı" adlı ata bindi. Alandaki vatandaşları selamlayan Yıldırım'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım, daha sonra şenlikler kapsamında kurulan panayır alanını gezdi, çadırları ziyaret etti.

736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Hamza Dağ ve Harun Karacan, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.