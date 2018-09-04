80 bin Suriyeli evine döndü

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan temizlenen bölgelere dönüyor. Göç İdaresi Kilis İl Müdürü Hasan Kahraman, genel müdürlüklerince başlatılan “Gönüllü Geri Dönüşüm Programı” kapsamında 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle işlemlerini yaptıran ve bundan sonraki yaşamlarını Suriye’de sürdürmek isteyen 80 bin Suriyelinin Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden ülkesine dönüş yaptığını söyledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve ellerinde “Teşekkürler Türkiye”, “Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk askerlerine teşekkür ediyoruz”, “Bizimle ekmeğini ve suyunu paylaştığı için Türk milletine teşekkür ederiz” ve “Ülkemize gitmemize izin verdiğiniz için teşekkürler” yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen 200 Suriyeli, işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

ARTARAK SÜRÜYOR

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelere dönüşlerin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Kahraman, şöyle devam etti:

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ

“Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ‘Gönüllü Geri Dönüş Programı’ kapsamında şu ana kadar 61 bin 500 Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine geri döndü. Bu sayı bayramlarda verilen izinlerle ülkesine giden ve geri dönmek istemeyerek kalan 18 bin 500 kişiyle yaklaşık 80 bini buldu.

Bugün de Türkiye’nin çeşitli illerinden sınır kapısına gelerek işlemlerini yaptıran 200 Suriyeliyi vatanına ve ailesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”