80 milyona bayram

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında çok önemli kararlar alındı. Toplantı sonrası Yıldırım vatandaşlara müjde üstüne müjde verdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. 12 milyon emekliye her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye verilecek. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz. Emeklilerin dul ve yetimleri de dahil herkes bundan istifade edecek. Bu, yılda iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek

TRAFİK CEZALARI

Vergi ve prim alacakları ile trafik ve köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları da yeniden yapılandırılacak. Vatandaşın devlet kurumlarıyla arasında olan nizalar, anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Yeniden yapılandırma 1 Mart 2018 öncesi için uygulanacak.

İŞVERENE STOK AFFI

Piyasada çok beklenti haline gelen stok affına ilişkin düzenleme yapıldı. toklarında var ama kayıtlarında gözükmüyor dolayısıyla hesabı, kitabı tutturamıyor, bunu düzenlemiş oluyoruz,

PEŞİNDE İNDİRİM

Kanundan yararlanmak için vatandaşların temmuz ayı sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor. Takip eden 36 ay içinde de borçların ödenebilecek. Peşin ödeme olması halinde indirimler olacak. Peşin ödeyenler gecikme faizinin yüzde 10’unu ödeyecek.

HALLETTİK BİTTİ

Yeni bir iş yeri açan emekli vatandaşların yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bu kaldırılmıştı. Ancak o primlerle ilgili geçmiş yıllara ait borçlar vardı. Bunu hallettik bitti. O borçları siliyoruz.

BORÇLAR SİLİNDİ

Bağ-Kur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaf var. Borcun varsa sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz, borç ayrı sağlık ayrı, bunun pazarlığı olmaz. .

PRİM DESTEĞİ

Yıldırım, iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlere daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirdik. Gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar vergiden muaf tutuyorduk. Şimdi ise genç girişimci iş yeri açınca 1 yıl boyunca Bağ-Kur primi ödemeyecek. Biz ödeyeceğiz.

YAŞLILIK MAAŞI

65 yaş ve üzerine üç ayda bir “65 yaş aylığı” ödeniyor. 600 bin civarında yaşlılık aylığından yararlanan vatandaş var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. İki katına yakın bir artış yapıyoruz. Yani üç ayda bir bin 500 lira para almış olacaklar.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Öğrencilere bir kereliğine üniversitelerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve diploma alma fırsatı veriyoruz. Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak.

YAŞ ÇAY FİYATI

Bu sene yaş çay kilogram alım fiyatını 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 16 artış oluyor.

KESİNLİKLE İMAR AFFI DEĞİLDİR İMAR BARIŞI

MÜLKİYET SORUNU:Son 50 yılın kangren olmuş sorunu. Bunu çözecek bir kanun tasarısı hazırladık. Türkiye›de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var veya kat vesaire. Bunların neredeyse yarısı 2000 yılından önce imarsız yapılmış. Hazine arazisine, vakıf arazisine, meraya yapılmış. Mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış ilaveler, uygunsuzluklar var. İmar düzenlemesiyle ilgili kanun çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‹yapı kayıt belgesi› verecek. Kentsel dönüşüme gidecekse o zaman öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette. Bütün bunları sona erdirecek reform düzeyinde bir düzenleme.

ÜCRET SEMBOLİK:Bu bir imar affı değildir. Burada açıkça altını çiziyorum, bu bir imar barışıdır. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. İki türlü; birincisi, yapı kayıt belgesi alabilmek için. Bunun emlak beyan değeri üzerinden, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 para alınacak. Kat mülkiyeti tapuya geçtiği zaman da yine yüzde 3 para alınacak.

HALKA SATILACAK:Ecri misil ödeyerek hazine arazisini kullanıyorlar ama bazı haklardan yararlanamıyorlar. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl sonra da isterlerse satın alabilecek veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Halihazırda kanun çıktığında son üç yıldan beri ecri misil ödemiş kullanana... İhaleyle değil. Onun hakkı, ona vereceğiz ve yarı bedeline.