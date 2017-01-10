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Erdoğan 81 il valisiyle telekonferans bağlantısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan merkezden, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla 81 il valisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, telekonferans bağlantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti. 

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Fethullah temizkan10.01.2017 18:17
Valilerin kaymakam ların milletin sorunlarıyla esnafın sorunlarıyla fakir fukaranın sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerini temenni ediyoruz ama koltukta oturan koltukta kalıyor millet perişan halde çoğu fakir fukaranın yakacağı bitmiş durumda esnaf sorunrlarla başedemez durumda iş zayıf yerel yönetimler sorunlarla ilgilenmiyor sınır dan kaçak geçişler önlenmiyor sorularımıza devlet büyüklerimiz den çözüm
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