AB Bakanı Çelik: AB-İİT zirvesi anlamlı sonuçlar doğurabilir

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB ile İİT arasında zirve düzenlenmesi ile ilgili olarak, "Türkiye’nin hem bir aday ülke olarak hem İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, buradaki rolünden de azami şekilde faydalanıp, AB ile İİT arasında böyle bir zirve düzenlenmesi dünyaya daha güçlü bir barış, entegrasyon mesajı verilmesi açısından son derece anlamlı sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.