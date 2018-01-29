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AB Bakanı Çelik'ten CHP'ye ÖSO tepkisi: CHP'nin ÖSO düşmanlığının artık 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir

AB Bakanı Çelik, 'Bugün ÖSO düşmanlığı yapan CHP, ÖSO düşmanlığının kimlere Suriye'de terör devletçiği kurdurmak için yapıldığını bilmiyor olamaz. CHP'nin ÖSO düşmanlığının artık 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bugün ÖSO düşmanlığı yapan CHP, ÖSO düşmanlığının kimlere Suriye'de terör devletçiği kurdurmak için yapıldığını bilmiyor olamaz. CHP'nin ÖSO düşmanlığının artık 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, Twitter hesabından, ÖSO'yu etkisiz kılmak isteyenlerin Suriye'de neyi amaçladığını yıllar içinde defalarca görüldüğünün altını çizerek "Suriye içinde her türlü çirkin projenin hayata geçmesi için ilk olarak ÖSO'yu hedef aldı birileri." görüşünü paylaştı.

Suriye'de Esed'in katliam politikasına kalıcılık sağlamaya çalışanların ilk hedefinin hep ÖSO olduğunun ve ÖSO'ya saldırmanın arkasına başka şeyleri himaye etme politikası saklandığının altını çizen Çelik, "ÖSO’ya saldıranların diğer bir amacı da Suriye içinde PKK'ya devletimsi yapılar kurdurma politikasını yürütmek oldu. Suriye içinde Suriye halkının meşru gücünü devre dışı bırakmaktı amaçları. Bunun yerine başka yapılar kurmaktı." ifadelerini kullandı. Çelik, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"ÖSO'yu devre dışı bırakabilseler o zaman meşru Suriye muhalefetini de etkisiz hale getirme yolunda büyük adım atmış olacaklardı. Uluslararası topluma da PKK ve benzerlerini muhatap olarak sunacaklardı. Suriye için hayırlı olmayan düşünce ve projelere sahip olanların yıllardır ÖSO'ya karşı yürüttüğü kara propaganda başarılı olamadı. ÖSO'nun olduğu her yerde rejimin katliamlarına ve PKK terörüne set çekildi. Bu nedenle ÖSO'yu bazı dış odakların yıpratma gayreti anlaşılıyor. Bunun sebeplerini ver aktörlerini biliyoruz."

TSK'nın Suriye'de meşru güçlerle iş birliği yapmasının son derece doğru olduğunu belirten Çelik, "Buna karşı çıkanların hangi projelerin yanına düştüğü açıktır. Suriye'de meşru güçler etkisiz kaldığı zaman hangi terör odaklarının devletimsi terör yapıları kuracağı bellidir. Burada üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken CHP’nin ÖSO düşmanlığı yapmasıdır. Bugün ÖSO düşmanlığı yapan CHP, ÖSO düşmanlığının kimlere Suriye’de terör devletçiği kurdurmak için yapıldığını bilmiyor olamaz. CHP’nin ÖSO düşmanlığının artık 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir." yorumunu yaptı.

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