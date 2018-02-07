AB Bakanı Çelik'ten Fransız bakana sert yanıt

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’ın Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal sözlerine AB Bakanı Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bakan Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekatı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor; ‘Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.’ Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarını görmezden gelmesidir bu. Devamında Le Drian, ‘Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini’ söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir. Türkiye’yi eleştirenler terör örgütlerine silah verenler hakkında ne düşünüyor, bunu açıkça duymak isteriz. En yüksek meşruiyetle yürüttüğümüz terörle mücadelede, Türkiye’nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir, herkes buna dikkat etmelidir. Türkiye her türlü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bunun kadar önemli olanın terörle mücadele konusundaki çifte standartla mücadele etmek olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz. Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de, hukuka da en uygun davranış olacaktır.