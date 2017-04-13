AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: İstikrarı inşa eden bir sistem kuruyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Etkili ve organize bir çalışma yaptıklarını anlatan Çelik, "Bütün ilçelerde, bütün sokaklarda, bütün caddelerde etkili bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirileri, sonrasında istikrarın daha kuvvetlenmesi için atılacak adımları, bunları güçlü bir şekilde paylaşıyoruz." diye konuştu.

Çelik, vatandaşların çok yoğun bir ilgisi olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Hem yaptığımız mitingler hem bir araya geldiğimiz insanlarla sohbetlerimiz hem çeşitli temaslarımız, vatandaşlarımızın 16 Nisan'da güçlü 'evet'i sandıklara vuracağını söylüyor. Esas olan her zaman, Türkiye'nin başarı hikayesinin arkasında, milli iradenin mührünün sandığa güçlü bir şekilde vurulması vardır. Milli irade ne kadar güçlenirse, vatandaşın hükümeti kurma yetkisi, vatandaşın devleti yönetme yetkisi ne kadar güçlenirse, Türkiye'nin demokrasisi ve ekonomisi büyüyor ve dış dünyadaki gücü artıyor. Vatandaşın gücünün sandıkta daha etkili olması, sandıktan çıkacak hükümet üzerinde daha etkili olması, devlet yönetiminde vatandaşın taleplerinin doğru bir yazılıma dönüşmesi her zaman için Türkiye'nin gücünün ve kuvvetinin esas kaynağıdır."

"Asli kurucu iktidar millettir"

Bakan Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gensoru önergelerinin kalkıp kalkmayacağına dair tartışmalar yapıldığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bahsettiğim sistem, başkanlık sistemlerinde olan bir şey. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bu var. Asli kurucu iktidar hükümeti inşa ettikten sonra, artık o doğrudan onun inşa ettiği hükümet olduğu için dolaylı olarak Mecliste kurulmadığı için, dolayısıyla herhangi bir şeyin onun gensoruyla düşürülmesi söz konusu olmuyor. Onun yerine başka denetleme mekanizmaları var. Şunu herkesin anlaması lazım, bu geçmişteki anayasa tartışmaları zamanında da yapıldı. Bu ülkede asli kurucu iktidar, millettir. Milletin bu egemenliğine herhangi bir şekilde birilerinin müdahil olması, birilerinin bu millet egemenliğini parçalaması bunu parçalı hale getirmesi, güçsüzleştirilmesi bizim sistemimizin ürettiği yapısal sorunlardır. Şimdi asli kurucu iktidara ait olan bu yetkiyi, asli kurucu iktidarın hiçbir müdahale olmaksızın kullanmasını sağlayan ve bu şekilde istikrarı inşa eden bir sistem kuruyoruz."