AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Onlar içimizi yakan görüntüler

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydederek, Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin, “En önemli şey bu çocukların eğitilmesi eğer bu çocuklar doğru düzgün bir şekilde eğitim almazlarsa yarın terör örgütlerinin kapsama sahası içinde kalabilirler” dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çelik, Soini’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ettiğini belirterek, “Hain darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri gördüler. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız ile görüştürler” ifadelerini kullandı.

“Finlandiya çok erken bir biçimde ve çok net bir şekilde darbe girişimini kınadığını açıkladı” diyen Çelik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu saldırının kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde duyurdu. Finlandiya hükümetinin açıklamasını son derece net olması açısından değerli bulduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Finlandiya ile ikili ilişkilerimiz açısından birçok konu var. Bunlar konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bakımından da Finlandiya her zaman görüşlerine ve vizyonuna önem verdiğimiz bir ülke.”

“TÜRKİYE BUGÜN BİN 295 KİLOMETRELİK IRAK VE SURİYE SINIRINDA TERÖRLE MÜCADELE ETMEKTEDİR”

Bakan Çelik, “Türkiye bugün bin 295 kilometrelik Irak ve Suriye sınırında terörle mücadele etmektedir” ifadelerine yer vererek, “Kuşkusuz Türkiye’nin terörle mücadelesi Türkiye’nin sınırlarını ve güvenliğini korumak içindir. Aynı zamanda şunu unutmayalım ki Türkiye’nin verdiği bu mücadele Avrupa’nın sınırlarının ve NATO sınırlarının güvenliğini korumaktadır. Yakın zamana kadar Türkiye’nin DAEŞ’le yeterince mücadele etmediği şeklinde çeşitli ülkelerden açıklamalar oluyordu. Fakat hain darbe girişiminden sonra bile Türk ordusu bu kadar zor şartlar altında Suriye’ye girmiştir. DAEŞ’le fiilen mücadele etmektedir. Bu konuda müttefiklerimizin yeterince desteğini gördüğümüzü söylemek zordur. Sadece DAEŞ’le değil Fethullahçı Terör Örgütü’nün faaliyetlerine karşı PKK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerine karşı Türkiye bu mücadeleyi yürütüyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE 3 MİLYON MÜLTECİYİ ÜLKESİNDE MİSAFİR EDİYOR”

Türkiye’nin terörle mücadelenin yanı sıra çok sayıda göçmen vatandaşa da kapılarını açtığına dikkat çeken Bakan Çelik, “Bütün bu şartlar içinde Türkiye 3 milyon mülteciyi ülkesinde misafir ediyor. Bu konuda Avrupa Birliği’nden verilen sözlerin tutulması konusunda sözlerin yeterince yerine gelmediği yönündeki tespitimiz devam ediyor. Özellikle Suriyeli çocukların eğitimi, Suriyeli kadınların daha iyi sağlık hizmetine kavuşulması gibi konularda harcanacak paraların bu kadar gecikmesi kuşkusuz sonuç olarak yapılması gereken çalışmaların boşa çıkmasına yol açıyor. En önemli şey bu çocukların eğitilmesi eğer bu çocuklar doğru düzgün bir şekilde eğitim almazlarsa yarın terör örgütlerinin kapsa sahası içinde kalabilirler” değerlendirmesinde bulundu.

"ONLAR İÇİMİZİ YAKAN GÖRÜNTÜLER”

Bakan Çelik, sosyal medyada gördüğü bir olay yüzünden derin üzüntü yaşadığını kaydederek, “Bir Avrupa başkentinde mültecilerin sokaklarda kalmaması için onların ellerindeki battaniyelerin toplatıldığı düştü sosyal medyaya. Bazı ülkelerde mültecilerin kalacak yeri olmadığı gibi, sokaklarda da kalmasına izin verilmeyen ve güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen görüntüler çıktı ortaya. Onlar içimizi yakan görüntüler. Bu insanlar ölümden kaçmışlar, hür ve demokratik dünyaya sığınmışlar. Hür ve demokratik dünyanın görevi, aynı Türkiye’nin yatığı gibi bunlara daha çok kucak açmaktır. Ölümden kaçan insanlara ev sahipliği yapmaktır” mesajını verdi. .

Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini

Finlandiya Dışileri Bakanı Timo Soini ise Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerinin çok önemli olduğunu belirterek, ülkesinin Türkiye'nin üyelik sürecini tutarlı bir şekilde desteklediğini söyledi.

Ankara temasları sırasında TBMM'yi ziyarete ederek FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bombalanan noktaları gördüğünü belirten Soini, Finlandiya'da birçok ortamda, parlamentolarının kendi askerleri tarafından bombalanması, televizyon kanallarının işgal edilmesi ve yüzlerce vatandaşın öldürülmesi durumunda ne düşüneceklerini muhataplarına sorduğunu anlattı.

Soini, "Bunları söylediğimde genellikle sessizlik oluyordu. Herkes bunun doğru olmadığını söylüyordu. Buna müsamaha gösterilemeyeceğini belirtiyorlardı. Seçilmiş bir hükümetin, cumhurbaşkanının bulunduğunu ifade ederek, bunun kabul edilemeyeceğini anlatıyorlardı. Bu noktada Finlandiya'nın pozisyonu netti." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın sığınmacılar konusunda da üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Soini, Türkiye'nin 3 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapmasını övdü. Konuk bakan, tüm ülkelerin sığınmacı konusunda verdiği sözleri yerine getirmesi çağrısında bulundu.