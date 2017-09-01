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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Terör tehdidine karşı kahramanca faaliyetler yürütülüyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, 'Adana merkezli olmak üzere Türkiye'nin savunmasında, bölgemize yönelik terör tehdidine, PKK, DEAŞ tehdidine karşı, Fetullahçı terör tehdidine karşı kahramanca faaliyetler yürütülüyor.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği Adana'da, önce Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partililerin bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra Jandarma Bölge Komutanlığına geçen Çelik, burada Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından karşılandı. Bakan Çelik, komutanların ve askerlerin bayramını kutladı.

Şeref defterini imzalayan Bakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hepsinin bayramını kutladığını bildirdi.

Bakan Çelik, "Adana merkezli olmak üzere Türkiye'nin savunmasında, bölgemize yönelik terör tehdidine PKK, DEAŞ tehdidine karşı, Fetullahçı terör tehdidine karşı kahramanca faaliyetler yürütülüyor. Buradaki faaliyetlerin, komutanlarımızın ve Mehmetçik'in yakından takipçisiyiz. Yakından biliyoruz, kendilerinden bilgi alıyoruz. Hepsinin tek tek her kademedeki silahlı kuvvetlerin mensuplarının bayramlarını kutluyoruz. Allah nice zaferlere, bayramlara eriştirsin, sağlık, sıhhatle inşallah." diye konuştu.

Bakan Çelik daha sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki askerlerin de bayramını kutlayarak, tek tek tokalaştı.

Teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden sivil

Bakan Çelik daha sonra Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Gürses'in Barbaros Mahalllesi'ndeki taziye evini ziyaret etti.

Hayatını kaybeden Gürses'in eşi Hicran, çocukları Görkem, Gamze, Gizem ve Gözde'ye başsağlığı dileyen Bakan Çelik, bir süre onlarla sohbet etti.

Bakan Çelik, ardından aynı mahalle üzerinde bulunan bir kahvehaneye girerek, vatandaşlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı. 

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