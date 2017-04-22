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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten "vize serbestisi" açıklaması: Kabul etmezlerse onlar bilir

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 'Türkiye vize serbestisi açısından her şeyi yapmıştır. Biz kağıdımız hazırladık. Mayıs'ta vereceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir.' dedi.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik katıldığı canlı yayında vize serbestisi için son sözü söyledi. Bakan Çelik, "Türkiye vize serbestisi açısından her şeyi yapmıştır. Biz kağıdımız hazırladık. Mayıs'yta vereceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir. Terörle mücadele yasasıyla ilgili bir değişiklik yapamayız. Bizim güvenliğimiz için önemlidir. Eğer bu önerilerimiz kabul edilmezse Egedeki mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyiz" ifadelerini kullandı.
 
AVRUPA'YI BİZ KURTARDIK
 
Bakan Çelik sözlerine şöyle devam etti; "Biz göçmenlere kucak açarak Avrupa'yı kurtardık. Biz eğer bu anlaşmaları yapmasaydık. Göçmenler gitseydi Avrupa'ya aşırı sağcı, ırkçı partiler bunu kullanacaklardı. Avrupa'nın demokrasisi kayacak, politikaları değişecekti."

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