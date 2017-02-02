AB büyükelçilerine Türkiye’yi şikayet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Toplantıya genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz ve Selin Sayek Böke de hazır bulundu. AB ülkelerinden 27 büyükelçinin katıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu, CHP’nin referandum konusunda izleyeceği stratejiyi paylaştı. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin, OHAL sürecinde referandumun ne kadar sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini sorması üzerine, Türkiye’yi yabancı diplomatlara şikayet etti. Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin de görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesi ve sağlıklı bir şekilde yürümesi vurgusu yapıldı.

DEĞERLENDİRME YAPTIK

Görüşmenin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, benzer bir toplantıyı 1 Haziran 2016’da da yapıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını anımsatarak, “Toplantımızda özellikle anayasa değişikliği, referandum süreci, CHP’nin izleyeceği strateji, Türkiye’nin komşularıyla ve AB ile olan ilişkileri, Suriye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Kıbrıs konularına değindik. Çok açık ve kapsamlı bir değerlendirme yaptık” ifadesini kullandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de “Son derece zor, doğru bir zamanda yapılmış ve gündemdeki bütün mevzuların ele alındığı, oldukça verimli, dürüst ve samimi bir toplantı gerçekleşti” diye konuştu.

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