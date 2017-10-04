AB elçilerinden Ahmet Türk’ün evinde referandum yemeği

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in de aralarında olduğu AB ülkeleri büyükelçilerinden oluşan AB heyeti, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk’ü Mardin’deki evinde ziyaret etti. Konuklarını Kasr-ı Kanco’da ağırlayan Türk, AB delegasyonu onuruna akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yapılan referanduma yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berger, şunları söyledi:

K. IRAK’I KONUŞTUK

“Biz Ahmet Türk’ün ziyareti üzerine buraya geldik ve Mardin’de iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Özelikle Kuzey Irak’la ilgili konular konuştuk. Avrupa Birliği’nin referandumla ilgili pozisyonu nettir. Zaten ifade edilmiştir. Biz Irak’ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz. Aynı zamanda Irak’ın yasası çerçevesindeki partiler Bağdat ve Erbil’de durumları netleştirmelidirler.”

SAYGILI OLUNMALI

Türk de referandumla ilgili şu değerlendirme bulundu: “Referandumla ilgili Kürtler de her halk gibi kendi geleceklerini tayin etme hakına sahiptir. Buradaki kararını tartışmanın bir anlamı yok. Bütün herkes, her halkın verdiği karara saygılı olmak ve doğru bir ilişki geliştirmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız.”