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AB reformları bizim önceliğimiz 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’da devam eden Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Brüksel ve Ankara arasındaki ilişkilerin gayet iyi bir durumda olduğu ve daha da gelişeceğinin altını çizdi. Çavuşoğlu,”OHAL ve seçimlerin ardından AB reformlarının Türkiye için öncelikli bir konumda olduğunu ifade etti.

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İdlib’e olası bir rejim saldırıyla ilgili Çavuşoğlu, “Biz bu saldırıyı durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur” diye konuştu.      

S-400’LERİ ALDIK. NOKTA

Çavuşoğlu, ABD’nin S-400’lere ilişkin tutumuna da değinerek, “Biz S-400’leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık” ifadesini kullandı.  AB-Türkiye ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, “Herkesle ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin “İlk defa, çok faydalı bir görüşme oldu. Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik”bilgisini aktardı.  

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