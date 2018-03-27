AB samimiyet sınavında

Türkiye-AB Zirvesi Bulgaristan’ın Varna kentinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, zirve öncesi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:

- MÜLTECİLERE YARDIM: Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz. Önceki dönemde bazı taahhütler olmuştur ve bunlardan ilki 3 milyar euroluk bir taahhüttür. Şu an itibariyle bu miktarın bir milyar 850eurosu ilgili birimlerimize aktarıldı. Temenni ediyorum ki şimdi ikinci taksit olan üç milyon euro da şu an ulaştırılmasıyla mültecilerimizle ilgili atılması gereken adımları atalım.

- VİZE SERBESTİSİ: Ülkemizin AB mensubu muhattaplarından geri dönüş beklediği bir diğer konu ise vatandaşlarımız için sağlanacak olan vize serbestisidir. Bununla ilgili çalışmamız Şubat ayı başında AB komisyonuna sunulmuştur. AB bu noktada adımını bir an önce atmalı. Bu durum, vatandaşlarımızın AB’ye olan güvenliğini sarsacak bir hâl almamalıdır.

- GÜMRÜK BİRLİĞİ: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi siyaset meselesi yapılmamalıdır. Bu mesele teknik bir konudur, siyasi değil.

- VAHİM HATA OLUR: Uzun bir süredir AB ile Türkiye’nin stratejik ortaktır. Avrupa’nın Türkiye’yi genişleme politikalarının dışına itmesi ‘vahim bir hata’ olacaktır. Türkiye bölgede kilit aktör, jeostratejik bir müttefik, genç nüfusa sahip dinamik bir ülkedir.

- KIBRIS: Geçmişte yapılan bir hatanın esiri durumundaki AB’nin adil bir tutum takınmadığı sürece Kıbrıs meselesini çözümünde maalesef bir katkısı olamayacaktır. Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıs Türklerinin de eşit olarak dâhil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir.

- GÜVENİN TESİSİ: Avrupa Birliği ile aramızdaki güvenin yeniden tesisinin ilk adımını bugün burada hep beraber atmış olduğumuzu umuyorum. Ancak bu adımı attık demek yeterli değil, somut olarak atmak gerekiyor. Ben Varna’dan AB ülkelerine bir kez de sesleniyorum, gelin ortak coğrafyamız olan Balkanlarda istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa’yı hep birlikte inşa edelim.

- TERÖRLE MÜCADELE: Bizim için son derece önemli bir diğer konu terör meselesidir. Türkiye hali hazırda birçok terör örgütünün hedefinde yer alıyor. DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleriyle içerde ve dışarda mücadeleyi sürdürüyoruz. Teröristlerin şu anda sahip oldukları imkanlar ne yazık ki bizim stratejik ortaklarımızın bunlara temin ettikleri silah ve mühimmatlardan oluşmaktadır. Bunları stratejik ortaklarımızın vermiş olması da ayrıca manidardır. Terör operasyonlarımız sadece kendimizin değil, Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Biz erörle mücadelede afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz.