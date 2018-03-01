AB teröre karşı samimi değil

KENDİNE SALDIRMAYANI TERÖRİST SAYMIYOR

Terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm, hakkında çıkartılan 3 kırmızı bülten kararına rağmen gözaltına alındığı Prag’da serbest bırakılmasına tepkiler sürerken, hukukçu ve siyasiler skandal kararı “siyasi” olarak nitelendirdi. Salih Müslüm, Merasim Sokak, Güvenpark patlamaları ile Ankara Vergi Dairesi’ne bombalı eylemlerin azmettiricisi olarak aranıyor. Türkiye’nin başına 4 milyon TL ödül koyduğu terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Müslüm, pek çok suçun faili olarak görülyor. Kararla ilgili bazı değerlendirmeler ise şöyle:

ALGI OPERASYONU

Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Hüseyin Kaya: Uluslararası hukuk bir adaletin gerçekleşmesi için rol oynamıyor dünyada. Dünya insanlığının inanacağı bir uluslarararı adalet sistemi yoktur. Bu anlamda Salih Müslüm’ün tutuklanması, gözaltına alınması bizzat serbest bırakılmasını içeren bir inisiyatifle başlamıştır diye düşünüyorum. Salih Müslüm, Türkiye içerisinde emperyalist dünyanın bir oyunu olarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alındığında bile tutuklanması ve iadesi söz konusu olmayacaktı. Yani Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürütülmesinin bir oyunundan başka bir şey değildi. Bu anlamda Türkiye’nin kendi kaderini belirleme ve hayatiyetini sürdürmede uluslararası hukuka güvenmeden hareket etmesi daha gerçekçi olacaktır.

AİHM’E TAŞINABİLİR

Emekli Askeri Yargıtay üyesi ve uluslar arası hukuk uzmanı Yasin Aslan:

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Türkiye ve Çek Cumhuriyeti de taraf. Normalde bu sözleşme uyarınca Çek Mahkemesi’nin Türkiye’nin talebini karşılaması gerekir. Siyasi sebeplere dayalı olarak iade edilmemiş olabilir. AB çifte standart uyguluyor. Kendilerine yönelik bir terör eylemi olmadığı için objektif davranamıyorlar. Başları sıkışmasın diye de bu tür kişilere “siyasi suçlu” muamelesi yapıyorlar, bu suçlardan da genelde iade olmuyor. Bu terör örgütlerinin eylemlerinden zarar gören biziz. Silahlı, bombalı, suikast eylemleri düzenliyor bunlar. Çek Cumhuriyeti yasalarına göre bu kararın temyizi yoksa, AİHM’e başvurulabilir. Türkiye devlet olarak başvurabildiği gibi, şehit aileleri gibi STK’lar da başvuru yapabilir.

TERÖRE GÜÇ VERDİ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya: PYD, PKK’nın Suriye’deki adıdır. PKK’nın devamıdır. Bir terör örgütüdür. Bu karar ikili ilişkilere zarar veren, teröre karşı değil, terörün yanında duran, teröre güç veren, şiddeti ve buna benzer davranışları destekleyen bir hareket olmuştur. Son derece yanlış bir karar. Suçluların iadesine ilişkin anlaşmalara da aykırılık teşkil eden bir hükümdür.”