AB teröre karşı samimi değil
Teröristbaşı Salih Müslüm’ün Çekya’da jet hızıyla serbest bırakılmasını yorumlayan hukukçu ve siyasiler: AB, kendine karşı saldırı olmadığı sürece terör konusunda samimi değil.
- STAR/ANKARA
KENDİNE SALDIRMAYANI TERÖRİST SAYMIYOR
Terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm, hakkında çıkartılan 3 kırmızı bülten kararına rağmen gözaltına alındığı Prag’da serbest bırakılmasına tepkiler sürerken, hukukçu ve siyasiler skandal kararı “siyasi” olarak nitelendirdi. Salih Müslüm, Merasim Sokak, Güvenpark patlamaları ile Ankara Vergi Dairesi’ne bombalı eylemlerin azmettiricisi olarak aranıyor. Türkiye’nin başına 4 milyon TL ödül koyduğu terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Müslüm, pek çok suçun faili olarak görülyor. Kararla ilgili bazı değerlendirmeler ise şöyle:
ALGI OPERASYONU
Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Hüseyin Kaya: Uluslararası hukuk bir adaletin gerçekleşmesi için rol oynamıyor dünyada. Dünya insanlığının inanacağı bir uluslarararı adalet sistemi yoktur. Bu anlamda Salih Müslüm’ün tutuklanması, gözaltına alınması bizzat serbest bırakılmasını içeren bir inisiyatifle başlamıştır diye düşünüyorum. Salih Müslüm, Türkiye içerisinde emperyalist dünyanın bir oyunu olarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alındığında bile tutuklanması ve iadesi söz konusu olmayacaktı. Yani Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürütülmesinin bir oyunundan başka bir şey değildi. Bu anlamda Türkiye’nin kendi kaderini belirleme ve hayatiyetini sürdürmede uluslararası hukuka güvenmeden hareket etmesi daha gerçekçi olacaktır.
AİHM’E TAŞINABİLİR
Emekli Askeri Yargıtay üyesi ve uluslar arası hukuk uzmanı Yasin Aslan:
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Türkiye ve Çek Cumhuriyeti de taraf. Normalde bu sözleşme uyarınca Çek Mahkemesi’nin Türkiye’nin talebini karşılaması gerekir. Siyasi sebeplere dayalı olarak iade edilmemiş olabilir. AB çifte standart uyguluyor. Kendilerine yönelik bir terör eylemi olmadığı için objektif davranamıyorlar. Başları sıkışmasın diye de bu tür kişilere “siyasi suçlu” muamelesi yapıyorlar, bu suçlardan da genelde iade olmuyor. Bu terör örgütlerinin eylemlerinden zarar gören biziz. Silahlı, bombalı, suikast eylemleri düzenliyor bunlar. Çek Cumhuriyeti yasalarına göre bu kararın temyizi yoksa, AİHM’e başvurulabilir. Türkiye devlet olarak başvurabildiği gibi, şehit aileleri gibi STK’lar da başvuru yapabilir.
TERÖRE GÜÇ VERDİ
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya: PYD, PKK’nın Suriye’deki adıdır. PKK’nın devamıdır. Bir terör örgütüdür. Bu karar ikili ilişkilere zarar veren, teröre karşı değil, terörün yanında duran, teröre güç veren, şiddeti ve buna benzer davranışları destekleyen bir hareket olmuştur. Son derece yanlış bir karar. Suçluların iadesine ilişkin anlaşmalara da aykırılık teşkil eden bir hükümdür.”
YENİDEN İADE TALEBİ
ANKARA Güvenpark’ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili 7’si tutuklu, aralarında terör örgütü PKK/PYD’nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 55 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, Çekya’da yakalandıktan sonra serbest bırakılan Salih Müslim için iade talebinde bulundu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmalarının ardından ara kararını veren mahkeme, davanın sanıklarından Salih Müslim’in iadesi için, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına’ karar vererek, duruşmayı 5 Haziran 2018 tarihine erteledi.
ÇEKYA’YA PROTESTO
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vafı üyeleri Çekya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde, Salih Müslüm’ün serbest bırakmasını protesto etti.
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