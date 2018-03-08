AB ülkesinden Türkiye'ye övgü yağmuru

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Macaristan Savunma Bakanlığı binasında mevkidaşı Simicsko ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Simicsko, ikili görüşmelerde yasa dışı göç ve terörizm konusunun ele alındığını belirterek, ''Macaristan ve Avrupa'nın güvenliği için yaptığı fedakarlıklardan dolayı Türkiye'ye müteşekkiriz.'' dedi.

Simicsko, Türkiye'nin istikrarının Macaristan ve Avrupa için önemli olduğunu, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ülkelerden birisi olduğunu ve özellikle sığınmacı konusunda attığı adımların örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin 4 milyona yakın sığınmacıyı misafir ettiğini aktaran Bakan Simicsko, ''Türkiye bize örnek bir ülke çünkü son 2-3 yıldan beri 4 milyona yakın mülteciyi misafir ediyor. Bakan Bey, sığınmacı krizinden beri Türkiye'de 270 binden fazla Suriyeli çocuğun doğduğunu kaydetti. Türkiye, sığınmacı krizinde Avrupa'ya gelen mülteci sayısının düşmesinde önemli rol oynuyor.'' diye konuştu.

Simicsko, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda önemli tecrübesi olduğunu ve Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek iki ülkenin savunma sanayisi ve orduları arasında ortak eğitim yapılarak iş birliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanında önemli adımlar attığını ve Macaristan silahlı kuvvetlerinin de gelişmiş savunma teknolojisine sahip bir ortağa ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Simicsko, ''Bu konuda Türk dostlarımızın tecrübelerine güveniyoruz.'' dedi.

Simicsko, Çanakkale'de Macar birliğin Türk ordusu ile birlikte savaştığını hatırlatarak, bu yıl Gelibolu'da Macar anıtı dikilmesinin gündemde olduğunu belirtti.