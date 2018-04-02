ABD 200 milyon doları geri dönüşe harcamalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanlığına verdiği Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, Trump’ın aldığı kararın yerinde, hatta geç kalınmış bir karar olduğunu vurguladı. Silah yardımı, maddi yardımın teröristlere değil Suriye’deki halklara verilmesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bugün Suriye’de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt’ün bulunduğuna işaret etti.

MAĞDURLARA HARCANMALI

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Ama sadece Kürtler değil diğer halklar da var. Araplar, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne zorla göçe gönderilen çok insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şuan da DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman Suriye’deki bu şehirleri istikrara kavuştururuz.”

NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR

Fransa’nın Suriye’ye asker göndereceği iddialarına yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Fransa’nın bu söylemi yalanladığını, sonra iki üç defa düzeltme yaptığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:”Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını şaşıran adeta bir ülke ile karşı karşıyayız. Oysa Fransa Suriye’nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülke. Bugüne kadar da doğru çizgide ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa doğru bildiklerini bile söyleyemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Ve kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Ve Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığımız son görüşmede de şunu söyledik, ‘uzaktan ahkam kesmeyin gelin Afrin’e birlikte yardım edelim. Yardımları birlikte ulaştıralım. Geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. Yani üç beş tane YPG/PKK’lıların sözüne bakmayın. Oradaki halklar ne diyor, onlara göre bakın’ dedik.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.