Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ahlaksız ve yalancı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı’nı hedef alan ABD’ye sert çıktı: Utanmadan sivillerin öldüğünü söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız! Doğu Guta’da siviller alçakça katlediliyor rahatsız değilsin, teröristler öldürülünce rahatsız oluyorsun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, ittifak çalışmalarıyla ilgili bilgi verip ABD’ye çok sert tepki gösterdi.
- İTTİFAK ÇALIŞMASI: Seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Teklifte mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok.
- AYNI ZARF, AYNI SANDIK: Ağırlık, cumhurbaşkanı ve parlamentoyu ilgilendiren bölüm. Bir de eskiden ayrı ayrı zarflara konan ve sandıklara atılan oyların tamamı herhangi bir karışıklığa, gereksiz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa yerleştirilip, aynı sandığa atılacak.
- OY ZAYİATI BİTECEK: Asıl yenilik, milletvekilli seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek. Seçim pusulasında ittifaktaki partilerin amblemleri, birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde olacak.Hedef, oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra bu oylar partilere göre bölünecek. Herhangi bir partinin amblemine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.
- BBP’YE ÇAĞRI: Herhangi bir partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Örneğin Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir.
- ASIL YENİLİK: 2019 Kasım’ındaki seçimlerde milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının pusulaları birlikte verilecek.Yenilik burada.
- RİYAKARLIK: Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü (ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway) çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin’de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız! Doğu Guta’da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Eğer biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti.
- ACINASI DURUM: Bunu söyleyenler, iddialarını ispatla mükelleftir. Kendilerini önce silahlandırdıkları, eğittikleri, oluk oluk para akıttıkları teröristlerin katlettiği, evlerini başlarına yıktığı, topraklarından sürdüğü, evlatlarını zorla ellerinden aldığı sivillere sahip çıkmaya davet ediyoruz. PKK’lı teröristleri kırk kılığa sokup, kırk isim değiştirerek meşrulaştırmaya çalışırken, düştükleri acınası durumu yüzlerine vurmaktan biz usandık. Onlar utanmadan, arlanmadan hala aynı şeyleri söylemekten bıkmadılar. Üstelik bir yetkililerinin söylediğini öteki yalanlıyor. Bir kurumlarının raporu diğerinin iddialarını boşa çıkartıyor. Ama buna rağmen kendilerine çekidüzen vermeye maalesef çalışmıyorlar.
- YALAN ÇARKI: Elimizde mesela Münbiç ile ilgili en tepedeki yöneticilerinden başlayarak tüm muhataplarımızın söyledikleri sözlerden oluşan klasörler dolusu bilgi var, video çekimleri var. Bunları önlerine koyduğunuzda haklı olduğumuzu söylüyorlar ama arkamızı döndüğümüzde hemen başka ifadelerle işlettikleri yalan çarkına geri dönüyorlar. Yalan makinası.
YALAN VE BOŞ VAATLERE KARNIMIZ TOK
- YOLA DEVAM: Türkiye’nin artık bu yalanlara, boş vaatlere, oyalama taktiklerine karnı toktur. Terör örgütünün yanında kimin olduğuna, silahı kimin verdiğine, parayı kimin aktardığına ve desteği kimin sağladığına bakıyoruz. Bütçeden 500, 550 milyon dolar bunlara destek çıkarsa ne diyeceğiz? ‘İyi yapıyorsunuz’, böyle mi söyleyeceğiz? Terörün nasıl beslendiği belgelerle ortada. Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç’i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat’ın doğusunun tamamını güvenli hale getirene kadar yolumuza devam edeceğiz.
- İŞTE MEYDAN: Rejim kendi topraklarını kurtarma gayreti içinde değil, o göç edenlerle ilgili onlardan ‘kurtulduk’ diyor. Böyle bir dertleri yok. Ama biz bu yola baş koyduk. Varsa başını bu yolda feda etmeye hazır olanlar, ‘işte meydan’ diyoruz.
- YARDAKÇILAR: Terör örgütünün arkasından bayrak sallamakla demokrat olunmaz. Bu şekilde olunsa olunsa, terör örgütü yardakçısı olunur.
Erdoğan’ı partiye gelişinde Başbakan Binali Yıldırım karşıladı.
YENİDEN DİRİLİŞ
Ülkemize yönelik saldırıların altın vuruşu mahiyetindeki 15 Temmuz darbe girişimi, tam tersine milletimizin ve devletimizin yeniden dirilişine vesile teşkil etti. Bu yeni dönemin ilk neticesi, Fırat Kalkanı ile Cerablus, El Bab, bu bölge, 2 bin kilometrekarelik arazi DEAŞ ve PYD teröristlerinden temizlenmiş oldu. 140 bin insan topraklarına dönmüş oldu.
BAY KEMAL EFENDİ AĞZI
(CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi) Biz Kemal Efendi’nin ağzıyla hareket etmeyiz. Afrin’e girmeyi doğru bulmuyormuş. Senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki... Öyle bir derdin yok ki... Ne Gabar’la ilgili ne Cudi’yle ilgili ne Tendürek’le ilgili ne Kandil’le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece iş birliğin var.
HESABİ DEĞİL, HASBİ DAVRANACAĞIZ
- YENİ YÖNETİM SİSTEMİ: 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. Her şeyden önce 2019 seçimleriyle Türkiye, yepyeni bir yönetim sistemine geçecektir. Her ne kadar yeni yönetim sistemi, cumhurbaşkanlığı ve Meclis çalışmalarıyla doğrudan ilişkiliyse de mahalli idareleri de bunun dışında görmemek gerekir. Çünkü her seçim, unutmayın, diğerini etkiler. 2019 Martı’nda yapılacak mahalli idareler seçiminde alacağımız netice, kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine de belirli bir oranda yansıyacaktır. Şimdiden mahalli idareler seçimindeki hedefimizi de en az yüzde 50’nin üzeri olarak görmek durumundayız.
- KAYBOLUP GİDERİZ: Ufku, vizyonu ve hedefi sadece kendi makamıyla sınırlı olanlarla AK Parti’nin büyük dava ve hedefleri hayata geçirilemez. Bu partinin çatısı altında siyaset yapan her arkadaşımın vizyonu, tüm Türkiye’yi, bölgemizi ve dünyayı içine alacak genişlikte ve zenginlikte olmak durumundadır. Aksi takdirde başka kimi partilerde şahit olduğumuz üzere kısır çekişmelerin, incitici kavgaların, sinsi, ayak oyunlarının arasında kaybolup gideriz.
- PARTİLİLERE UYARI: Her kim AK Parti’yi böyle bir kısır döngünün içine sokmaya kalkarsa bu yönde bir çaba içine girerse önce şahsımı karşısında bulur. Milletimiz de böyle küçük hesapların mensuplarına asla itibar etmez. Türkiye, böylesine tarihi bir süreçten geçerken ve milletimiz bunun sorumluluğunu bizlerin omzuna yüklemişken, hiç kimsenin kişisel hesabıyla kibriyle hırsıyla uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz. Öyleyse çalışacağız, daha çok çalışacağız ama bunu yaparken de hesabi değil, hasbi davranacağız.
415 KM’LİK ALAN TEMİZLENDİ
(Zeytin Dalı Harekatı) Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz.
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