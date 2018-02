Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ahlaksız ve yalancı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, ittifak çalışmalarıyla ilgili bilgi verip ABD’ye çok sert tepki gösterdi.

- İTTİFAK ÇALIŞMASI: Seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Teklifte mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok.

- AYNI ZARF, AYNI SANDIK: Ağırlık, cumhurbaşkanı ve parlamentoyu ilgilendiren bölüm. Bir de eskiden ayrı ayrı zarflara konan ve sandıklara atılan oyların tamamı herhangi bir karışıklığa, gereksiz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa yerleştirilip, aynı sandığa atılacak.

- OY ZAYİATI BİTECEK: Asıl yenilik, milletvekilli seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek. Seçim pusulasında ittifaktaki partilerin amblemleri, birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde olacak.Hedef, oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra bu oylar partilere göre bölünecek. Herhangi bir partinin amblemine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.

- BBP’YE ÇAĞRI: Herhangi bir partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Örneğin Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir.

- ASIL YENİLİK: 2019 Kasım’ındaki seçimlerde milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının pusulaları birlikte verilecek.Yenilik burada.

- RİYAKARLIK: Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü (ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway) çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin’de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız! Doğu Guta’da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Eğer biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti.

- ACINASI DURUM: Bunu söyleyenler, iddialarını ispatla mükelleftir. Kendilerini önce silahlandırdıkları, eğittikleri, oluk oluk para akıttıkları teröristlerin katlettiği, evlerini başlarına yıktığı, topraklarından sürdüğü, evlatlarını zorla ellerinden aldığı sivillere sahip çıkmaya davet ediyoruz. PKK’lı teröristleri kırk kılığa sokup, kırk isim değiştirerek meşrulaştırmaya çalışırken, düştükleri acınası durumu yüzlerine vurmaktan biz usandık. Onlar utanmadan, arlanmadan hala aynı şeyleri söylemekten bıkmadılar. Üstelik bir yetkililerinin söylediğini öteki yalanlıyor. Bir kurumlarının raporu diğerinin iddialarını boşa çıkartıyor. Ama buna rağmen kendilerine çekidüzen vermeye maalesef çalışmıyorlar.

- YALAN ÇARKI: Elimizde mesela Münbiç ile ilgili en tepedeki yöneticilerinden başlayarak tüm muhataplarımızın söyledikleri sözlerden oluşan klasörler dolusu bilgi var, video çekimleri var. Bunları önlerine koyduğunuzda haklı olduğumuzu söylüyorlar ama arkamızı döndüğümüzde hemen başka ifadelerle işlettikleri yalan çarkına geri dönüyorlar. Yalan makinası.