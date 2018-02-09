ABD askerinden küstah tehdit

Tüm dünyanın gözleri önünde bir terör örgütüne destek veren ABD askeri, Türkiye’nin Afrin’den sonra hedefte olduğunu açıkladığı Münbiç’teki teröristleri ziyaret ederek, Mehmetçik’i tehdit etti. ABD’nin bölgedeki en üst düzey komutanı olan Korgeneral Paul E. Funk, ABD birliklerinin Türkiye’nin itirazlarına rağmen Menbiç’te kalacağını belirterek Türkiye’ye yönelik olarak “Bizi vurursanız agresif karşılık veririz” dedi.

ABD’nin bölgedeki görev yapan üst düzey komutanları geçen çarşamba günü çok sayıda medya mensubuyla Münbiç’e gitti. Bölgede Türkiye’nin kuvvetle muhtemel gerçekleştireceği operasyona karşı denetleme ve aynı zamanda moral ziyareti gerçekleştiren komutanlar YPG’li ortaklarından genel gidişat hakkında bilgi aldı.

‘BENİM İŞİM SAVAŞMAK’

ABD askerleriyle beraber Münbiç’e gelen CNN International’a konuşan General Paul Funk, “Eğer bir tehdit algılarsak karşılık veririz” üstü örtülü tehdit savurdu. Türkiye’nin itirazlarına rağmen ‘ABD’nin PYD’ye olan desteğinin süreceğini’ ve ‘ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri varlığının amacının gerginliği azaltmak’ olduğunu söyledi. Korgeneral Funk, ‘Türkiye’nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine’ ilişkin soruyu “Endişelenmiyorum. Benim iş tanımımda endişelenmek yok. Benim işim savaşmak” diye yanıtladı. Paul Funk, “Askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda endişeleniyorum. Ancak böyle bir durumla karşılaşırlarsa, kendilerini savunacaklardır. Burada bize çattılar, buna karşı sert bir cevabımız olacak, kendimizi savunacağız” diye konuştu.

Münbiç’e giden heyette yer alan ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak ve Suriye’deki Özel Operasyonları’ndan sorumlu olan Tümgeneral Jamie Jarrard da “Buradaki pozisyonumuzdan ötürü gurur duyuyoruz ve herkesin bunu bildiğinden emin olmak istiyoruz” dedi. ABD’li komutanların bölgede yaptığı incelemelerde Türkiye de yakından takip edildi. Sınırda kurulu bulunan yakın teleskoplar ile faaliyetlere göz atan komutanlar Türkiye’yi ilgi ve merak içinde takip ettiler.

Batı medyasında terör aşkı

Türkiye’nin Münbiç konusunda haklılığı karşısında çaresiz kalan terör örgütü PYD/PKK’nin imdadına Batı basını yetişti. Avrupa medya organlarının Türkiye’nin terör örgütlerini hedef alan operasyonunu, “bölgede DEAŞ’a karşı savaşan Kürt gruplara” yönelik gibi yansıtmaya ve yanlış algı oluşturmaya çalıştığı görülüyor. Avrupa basını, sahte görsel ve bilgileri kullanarak bölgedeki sivil kayıplar hakkında da yanlış bilgi yayıyor. İngiliz The Independent gazetesinde “Türkiye’nin Afrin’de Hristiyan ve Yezidileri de kapsayacak bir etnik temizlik niyeti taşıdığı” iddiasıyla haberler kaleme alındı. Fransa’nın resmi haber ajansı Agence France Presse (AFP) tarafından servis edilen haberlerde, “Türk ordusunun Suriye’de Kürtleri hedef aldığı” öne sürüldü. Fransa’nın kamu yayıncısı Franceinfo kanalında yayınlanan bir röportajda terör örgütü YPG’ye methiyeler düzüldü. Alman medyasında da YPG’nin terör örgütü olduğu görmezden gelinerek, bu örgütün tüm Kürtleri temsil ettiği algısının yerleştirilmeye çalışıldığı görülüyor. Frankfurter Rundschau gazetesi, “Erdoğan, askerlerini Suriye’de Kürtlere karşı savaştırıyor” yalanını söylerken “Zehirli Zeytin dalı” başlığını kullanan Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Türkiye’nin bu kez DEAŞ’ı değil, “Kürtleri” hedef aldığını iddia etti. İtalya’nın resmi haber ajansı ANSA’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyaretinde şiddet olayları çıkaran PKK yandaşlarıyla ilgili haberi “PKK’lı teröristler” diye değil, “Kürtler protesto etti” diye vermesi dikkati çekti. ANSA, terör örgütü yandaşlarını, “Kürtler, Kürt yanlısı gruplar” olarak lanse etti. Aynı söylem İtalya’daki La Repubblica, La Stampa ve Corriere Della Sera gazetelerinde de görüldü. Hollanda medyasının genelinde de Türkiye’ye ve terör örgütü üye ve yandaşlarına yönelik benzer bir tutum mevcut. Terör örgütü üye ve yandaşlarını “Kürtler, Kürt savaşçılar” olarak gösteren medya, ÖSO üyelerini de “Türkiye’nin eğittiği cihatçılar” olarak yansıttı.

Zeytin Dalı’na karşı yalan harekatı

Terör destekçileri, Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamak için başka çatışma bölgelerinde çekilmiş fotoğrafları sanki Afrin’de çekilmiş gibi göstererek ‘Türk askeri sivilleri katlediyor’ algısını oluşturmak için çalışıyor. Terör yandaşlarının, sosyal medyadan paylaştığı, 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı. “TSK’nın misket bombası kullandığı” yalanıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın, 29 Mayıs 2016 tarihli “ABD, Suudilere misket bombası satışını durdurdu” başlıklı haberde kullanıldığı belirlendi. Instagram’da “TSK’nın çocukları hedef aldığı” yalanıyla kullanılan fotoğrafın da 9 Eylül 2016’da, Halep’teki hava saldırısında ölen bir bebeği taşıyan sivil savunma (Beyaz Baretliler) görevlisine ait olduğu tespit edildi. “Afrin’de çocukların hedef alındığı” imasıyla paylaşılan 2 yaralı çocuk fotoğrafının, 22 Ağustos 2015’te Esad rejiminin Doğu Guta’ya düzenlediği vakum bombalı saldırısında çekildiği ortaya çıktı.

1028 terörist etkisiz hale getirildi