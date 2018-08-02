Pence: Brunson serbest kalana kadar sürecek
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, 'Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek' dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.
The U.S. government imposed harsh economic sanctions on Turkey and will continue until President Erdogan and the Turkish government release Pastor Brunson and return this innocent man of faith to the U.S. https://t.co/2q1J9YsWfO— Vice President Mike Pence (@VP) August 1, 2018
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