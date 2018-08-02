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Pence: Brunson serbest kalana kadar sürecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, 'Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek' dedi.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.

 
 

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