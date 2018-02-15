ABD Başkanı Trump: Ulus olarak yas tutuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile yakınlarına başsağlığı dileyen ve yaralılara acil şifalar dileyen Trump, ilgili tüm yetkililerin ellerinden geleni yaptıklarını ve ulus olarak bu tür zor günlerle baş etmeyi bildiklerini dile getirdi.

Trump, "Ulus olarak yas tutuyoruz. Hiçbir öğrenci ve öğretmen bir Amerikan okulunda tehlike altında olmamalı. Hiçbir zaman yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Okullarımızın ve çocuklarımızın güvenliğinin en önemli önceliğimiz olacağı görüşmeler yapacağım ve bu sorunla hep birlikte baş edeceğiz." dedi.

Konuşması boyunca ABD'deki silah yasaları konusunda herhangi bir yorum yapmayan Trump, ilerleyen günlerde saldırının yaşandığı Parkland bölgesini ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtti.

Saldırgan, 17 kez kasten adam öldürmeden yargılanacak

Öte yandan dünkü saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un, ilk kez mahkemeye çıkarıldığı ve 17 kez kasten adam öldürme suçundan yargılanacağı bildirildi.

Dün yerel saatle öğleden sonra Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, en az 14 kişi yaralanmıştı.

Aynı okulun eski öğrencilerinden olan ve okuldan atılan Cruz'un saldırıyı gerçekleştirme amacı belirsizliğini korurken, saldırganın beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu iddiası sosyal medyada geniş yer buldu.

"Beyaz ırkçı gruba üye" iddiası

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" belirtildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında "profesyonel bir silahlı okul saldırgan olmayı" düşündüğünü yazdığı ortaya çıkan Cruz'un, daha önce iki kez "saldırı düzenleyeceği" şeklinde tehdit mesajları paylaştığı bildirildi.

Cruz'un silahlı saldırı için herhangi bir eğitim veya talimat alıp almadığı belirsizliğini korurken, saldırganın AR-15 tarzı yarı otomatik bir silah kullandığı ve silahı yasal olarak temin ettiği belirtildi.

Florida saldırısı, 2012'de 27 kişinin hayatını kaybettiği Sandy Hook İlkokulu saldırısından sonraki en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda söz konusu saldırı, ABD'nin modern tarihindeki "en ölümcül 10 silahlı saldırı" listesinde yer aldı.