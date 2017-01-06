ABD Büyükelçiliğinin paylaşımına Başbakan Yıldırım'dan sert tepki

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle; İki parti olarak bu değişikliği yaptım. Ana muhalefet partisinin ifadesi fevkalade çirkin bir ifadedir. Halkın kararına gitmek, iradesine başvurmak ihanet diye değerlendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'u görmek lazım. Seçilmiş hükümetleri devirmeye çalışan odaklara gitmek lazım. Biz gayet iyi niyetle ülkemizde istikrar sürsün, büyüme devam etsin diye bir Anayasa değişikliği getiriyoruz MHP ile beraber. Bu değişikliğin özü şudur; hükümet sistemi Başbakanlık'tan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüştürülüyor. Yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesidir. Meclis'in eşzamanlı olarak vatandaş tarafından seçilmesi esas alınıyor. Bunun neresi ihanet, onu bana izah etsin. Vatandaş kimin ihanet kimin hizmet ettiğini günü geldiğinde karar verecek. DEDİKODU İLE AMEL OLMAZ: 316 MİLLETVEKİLİ BU İŞİN ARKASINDADIR

Dedikodu ile amel olmaz. Bizim abdestimiz tam, namazımızdan şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. Bunun anlamı, biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu değişikliğin arkasındayız, evet oyunu vereceğiz demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir. Hiçbir anlam ifade etmez.

IRAK'A ZİYARETİMİZ KARŞILIKLI YATIRIM VE TİCARETİ GELİŞTİRMEK

Irak'la son 2,5 senedir maalesef ilişkilerimiz pek istediğimiz düzeyde gelişmedi. Bölgede yaşanan istikrarsızlık var. Bu dostlukları arttırmak, düşmanlıkları azaltmak politikamızın gereği olarak birer birer komşularımızla ilişkilerimizi tekrar yoluna koyuyoruz, geliştiriyoruz. Bu bağlamda Irak ziyaretimiz esas itibarıyla Türkiye-Irak arasındaki komşuluk ilişkilerini daha da pekiştirmek. Ekonomik konularda önceki yıllardan kaynaklı kayıpları telafi etmek. İşbirliğini arttırmak, karşılıklı yatırımları ve ticareti geliştirmek. Her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermek. Yıllardan beri milletimizin başını ağrıtan PKK terör örgütünün saldırıların önüne geçmeyi, DEAŞ'ı konuşacağız. Başika'daki askeri varlığımız Irak'ın egemenliğine dair bir şey değildir. DEAŞ'la mücadele için orada Irak birliklerine, Irak'taki milislere eğitim vermek, terörle mücadeleye destek vermektir. Bu konuları da bu ziyaretimizde konuşacağız. Asıl olarak ekonomik ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesidir. Bakanlar konuşacaklar karşılıklı yatırım ve ticaretin artması konusuna öncelik verecek. Birlikteliğimizin olduğu alanları daha fazla öne çıkarmak, iyi komşuluk ilişkilerine yöneliktir. Irak, Suriye, Rusya, İran bizim komşularımız. Komşularımızla iyi geçinmemiz bizim geleneksel anlayışımıza da çok uygun bir şey. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh. Aynı zamanda bölge ülkelerindeki karışıklıkların sona erdirmesine büyük fayda sağlayacaktır.

NEREDEN AKLINA GELDİ ZEVZEKLİK YAPMASIN!

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, 19 Temmuz 1980'de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Türkiye'nin eski başbakanlarından Nihat Erim'in fotoğrafını #TürkAmerikanDostluğu etiketini kullanmasına ilişkin olarak sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Nerden aklına gelmiş giderayak. Sormak lazım kendisine. Hangi mesajı verdiğiyle ilgili bir alaka kuradamadım. Giderayak zevzeklik yapmasın"