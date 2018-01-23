Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nı AKPM'de anlatacak

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, aralarında HDP'lilerin de bulunduğu Birleşik Sol Grup üyelerinin Genel Kurul'da Zeytin Dalı Harekatı'nın acil gündem olarak ele alınması yönündeki tekliflerinin girişimleri sonrası reddedildiğini ve konunun bilgi verme amaçlı olarak genel gündem maddesi şeklinde ele alınacağını bildirdi.

Kılıç, AKPM Genel Kurulu'nun ilk gün çalışmalarına dair Avrupa Konseyi’nde açıklamalarda bulundu.

AKPM Genel Kurulu açılışından önce ve çalışma takviminin oluşturulduğu sırada Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın gündeme geldiğini belirten Kılıç, "Genel Kurul'da, Türkiye’nin Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın acil gündem olarak ele alınması ve rapor yazılması için teklifte bulundular. Biz bunun olmayacağını söyleyip, reddettirdik. Bizim girişimlerimiz sonrası reddedildi." ifadesini kullandı.



Kamuoyunun AKPM’de acil gündem ve genel gündem oturumları kavramları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğine işaret eden Kılıç, "Burada HDP’nin de resmi organlarından açıklamış olduğu gibi kendilerine yönelik bir kazanım elde ettikleri veya burada bir şey kabul ettirdikleri söz konusu değil. Onların isteği olmadı, bizim bu noktada fikirlerimizi dile getirip, harekatın amacının en iyi bir şekilde Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin parlamenterlerine anlatacağımız bir ortam oluştu. Çarşamba günü yapılacak genel görüşmede, 'Suriye'de Türkiye'nin askeri harekatı' başlığıyla ülkemizin amacı ve tüm hassasiyetlerini anlatacağız. Zeytin Dalı Operasyonu'muzun ne anlama geldiğini ilk ağızdan anlatmış olacağız." diye konuştu.

AKPM Genel Kurulu'nda bu konunun gündeme gelmesinin beklendiğini vurgulayan Kılıç şunları söyledi:

"Biz yaptığımız harekatın ne kadar doğru olduğunu zaten biliyoruz. Tüm dünya da artık kabul etmiş durumda. Biz bu sayede, Cumhurbaşkanımızın da bugün belirttiği gibi, bölgedeki Kürt halkına karşı veya Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı bir girişimimizin söz konusu olmadığını, aksine onların da orada teröristlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bulunduğumuzu anlatmış olacağız."

Bazı çevrelerin tüm dünyada olduğu gibi AKPM’de de bilgi kirliliği ve siyasi amaçlı saptırmalara başvurduğunu aktaran Kılıç, "Türkiye, başkalarının iddia ettiği gibi kaos getirmek için değil, kaosu yok etmek için oradadır. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacağız." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın AKPM gündemine alınarak, acil gündem kapsamında tartışılması yönündeki teklif reddedilmişti.



Birleşik Sol Grubun (UEL/GUE) Hollandalı üyesi Tiny Kox tarafından verilen önerge kabul edilmemiş, buna karşın konunun, "Suriye'de Türkiye'nin askeri harekatı" başlığıyla genel gündemde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.



Acil gündem maddesi olarak Genel Kurul'da görüşülen konular hakkında rapor oluşturuluyor ve bir tasarı oylanıyor. Genel gündemde ise üyeler, konu hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. Zeytin Dalı Harekatı, çarşamba günü öğleden sonra ele alınacak.