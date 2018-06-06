Meral Akşener: Bana S-400'lerle ilgili bir duyum geldi

Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

Akşener programda, Muharrem İnce'nin "Amerikalılar beni aradı" sözünün benzeri bir çıkış yaptı.

"S-400'LERLE İLGİLİ BANA BİR DUYUM GELDİ"

ABD'nin Patriotları Türkiye'ye satmaması üzerine Türkiye'nin Rusya'dan almak üzere anlaşma imzaladığı S-400'lerle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Altaylı, Akşener'in iddiasına "yok daha neler" şeklinde cevap verdi.

Akşener, S-400'lerle ilgili, "Mesela benim bir bilgim var S-400'lerle ilgili. Bir duyum şeklinde. Umarım doğru değildir. Bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyum aldım. Umarım doğru değildir" iddiasında bulundu.

ALTAYLI: YOK DAHA NELER!

Altaylı'nın "yok daha neler" şeklindeki tepkisi üzerine ise Akşener "Bakın umarım doğru değildir. Bir duyum olarak söylüyorum. Doğru veya eğri" ifadelerini kullandı.