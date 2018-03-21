ABD eylemcisi DEAŞ tankçısı çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Türk uyruklu militanlarının ABD Adana Konsolosluğuna yönelik eylem yapma ihtimali olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 7 Mart’ta eş zamanlı olarak 20 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda 15’i Suriyeli, 4’ü Türk 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 14 gün boyunca emniyette sorgulandı.

Yapılan sorgularda Suriye uyruklu Ahmet Kassap’ın DEAŞ’a katıldığı ve DEAŞ’ın aktif olduğu dönemlerde tank bakım ve onarımı yaptığı, aynı zamanda tankı da kullandığı öğrenildi. Zanlının DEAŞ zayıflayınca yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelerek Adana’ya yerleştiği öğrenildi. Ziyad Ömer isimli Suriye uyruklu zanlının da Suriye’de iç savaş başlamadan önce Lazkiye Karakolunda polis olduğu ancak savaş çıkınca DEAŞ’a katıldığı belirlendi.