ABD ile görüşmeler ertelenebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Toplantısı kapsamında Moskova’da ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gözlemci olduğunu ve orada neler olup bittiğini zaten gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “Fakat Astana formatında ABD ile bir mekanizmamız yok. Münbiç ve YPG’nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması ve YPG’nin buralardan ayrılmasıyla ilgili bir anlayış var bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. ABD ile Türkiye arasında çalışma grubu oluşturulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu çalışma grubunun toplantısının geçen hafta yapıldığını hatırlattı. Çavuşoğlu, “19’unda Washington’da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz” diye konuştu.

S-400’E ERKEN TESLİM

Burada bir uygulama olabilirse Fırat’ın doğusundaki bölgelerin de istikrara kavuşturulması için adımlar atılabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Ama önce Münbiç’te ABD’nin ne kadar samimi olduğunu ve sözünü ne kadar tutacağını görmemiz lazım. Çünkü daha önce verilen çok sayıda sözler oldu. Bu sözler tutulmadı tam tersine YPG/PKK terör örgütüne silahlar verildi” değerlendirmesini yaptı. S-400 füze sistemine yönelik iş birliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Ne kadar kısa sürede teslim edilirse bu iyidir. Bunun için de çalışmalar sürdürülüyor” dedi.

VİZE KALDIRILABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, S-400 füze sistemi anlaşmasına yönelik, “Türk partnerimiz bizden teslimat süresinin azaltılmasını istedi. Biz de bu konuyu olumlu değerlendiriyoruz” dedi. Lavrov, “Türkiye’ye yönelik vize rejiminin kolaylaştırılmasına yol açacak adımları görüştük. Bu adımlar vizenin kaldırılmasına yönelik bir girişim olabilir” diye konuştu.