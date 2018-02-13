ABD ile yol ayrımı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK/PYD’ye, silah, mühimmat, eğitim, istihbarat başta olmak üzere her türlü desteği veren ABD’ye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan çok sert çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi mesaj veren Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ilişkileriyle ilgili, “Söz, vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Bu ziyarette değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur” dedi. Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Dışişleri, İş Birliği ve Doğu Afrika Topluluğundan sorumlu Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe, İstanbul’da gerçekleşen “Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı”nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Paul E. Funk’ın, Münbiç’te teröristlerle çektirdiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Çavuşoğlu, bunun yeni bir durum olmadığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Münbiç’e YPG’lileri Amerikalı askerlerin getirdiğine işaret ederek ABD’nin Münbiç operasyonunun ardından YPG’li teröristleri Fırat’ın doğusuna göndereceği yönünde söz verdiğini fakat diğer verdiği sözler gibi bu sözünü de tutmadığını vurguladı.

DEAŞ’A DOKUNMUYORLAR

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li komutanın Menbiç fotoğrafıyla ilgili soruya, “Bunu haber gibi sormanıza şaşırıyorum. Çünkü bu yeni bir şey değil. YPG’yi Menbiç’e kim getirdi? ABD’li askerler getirdi. Bize sözleri vardı operasyon bittikten sonra YPG’lileri derhal Fırat’ın doğusuna göndereceklerdi. ABD bu sözünü tutmadı, diğerlerini tutmadığı gibi. Sadece Menbiç’te beraber değiller. Bu kadar silahı kim verdi? ABD verdi. Bizim ilişkilerimizi gölgeleyen konulardan bir tanesi nedir? ABD’nin YPG’ye verdiği silah ve YPG ile beraber hareket etmesi. YPG’ye desteği sürdürmek için çocukların bile inanmayacağı bahaneleri ortaya sürüyorlar. Örneğin Rakka’ya YPG ile girdiler DEAŞ’la anlaştılar. DEAŞ çekildi. Şimdi Suriye’nin çöl bölgesinde Irak sınırına yakın cep bölgeleri var DEAŞ’ın. Koskoca bir şehire binlerce sivil insan da öldürdünüz. Giriyorsunuz efendim bu cepler halindekilerine niye müdahale etmiyorsunuz? Yok efendim direnç varmış. Bu sözler inandırıcı değil. Sadece YPG ile işbirliğini sürdürmek için küçük gruplar halindeki DEAŞ’lılara dokunmuyorlar. Afrin bölgesindeki YPG teröristleri hem Afrin’deki DEAŞ’lılerı serbest bıraktılar hem Fırat’ın doğusundaki DEAŞ’lıları getirip ÖSO ve Türkiye ordusuna karşı birlikte mücadele etmeye kalkıyorlar. Ama kim olursa olsun Afrin operasyonu emin adımlarla ilerliyor havadan ve karadan. Eğer ABD gereğini yapmazsa bu Menbiç için de geçerlidir. Fırat’ın doğusu için de geçerlidir. Çünkü bize yönelik bu örgütlerle mücadele etmezsek yarın daha büyük tehdit olarak ortaya çıkar” diye konuştu.