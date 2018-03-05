ABD Kuzey Irak’ta yeni fitne peşinde

Türkiye’nin tepkisine ve engelleme girişimlerine rağmen güney sınırında bir Kürt devleti oluşturma çabalarını açıktan yürütemeyen ABD, gizliden gizliye bu yöndeki girişimleri sürdürüyor. Bir yandan Suriye’de PYD’yi koruma kollama politikasını sürdüren ABD, Kuzey Irak’ta da bölge halkını Türkiye’ye karşı kışkırtmaya yönelik hamlelerini boşlamış değil. Erbil’de Barzani’nin KDP’sine yakınlığıyla bilinen İnaf adında bir sivil toplum örgütü, Kuzey Irak’tan Türk güçlerinin çıkarılması için imza toplayıp Kürt Bölgesi Parlamentosu’na başvuruda bulundu. ABD, “ Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik ordu oluşturacağı”na yönelik çıkışıyla ortaya koyduğu Türkiye’nin güneyinde bir Kürt devleti oluşturma gayreti, Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimler ve Zeytindalı Harekatıyla büyük oranda başarısızlığa uğradı. Ancak hem Suriye, hem de Irak’ın kuzeyinde Kürt devleti oluşumunu sağlayacak adımları atmadan geri durmuyor. Suriye’de Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla Kürt devleti hayalini gerçekleştiremeyen ABD, daha önce “referandum” denemesiyle başarısız olduğu Kuzey Irak’ta, şimdi de başka yollardan Türkiye’ye karşı bölge insanını harekete geçirmeye çalışıyor. Erbil’de, KDP’ye yakınlığıyla bilinen İnaf adlı sivil toplum örgütü, Kuzey Irak bölgesinden Türk güçlerinin çıkartılması için imza toplayıp Kürt Bölgesi Parlamentosu’na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

EĞİTMEK İÇİN GİTMİŞTİ

Türkiye, Peşmerge güçlerini eğitmek üzere bölgeye belirli dönemlerde askeri destek vermiş ve 20 değişik noktada askeri varlığıyla Kuzey Irak bölgesine destekte bulunmuştu. Türkiye’nin, bölgeye gösterdiği askeri güç, bölgede yaşayan Kürt vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmişti. İnaf adlı sivil toplum örgütü, kendilerinin güvenliği için bulunan Türk askeri varlığını bölgeden çıkarmak üzere 10 bin 400 imza topladıklarını duyurdu. Örgüt, Parlamentodan bir cevap gelmezse konuyu Irak Hükümeti ve Irak Parlamentosuna taşıyacaklarını da ifade etti.