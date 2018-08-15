ABD MECBUR F35’LERİ VERECEK 

ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35’lerin teslimatını askıya almasının uçakların verilmeyeceği anlamına gelmediği, kararda 3 aylık bir izleme süreci öngörüldüğü anlaşıldı. Ancak zaten uçak teslimatlarının da pilotların 2 yıllık eğitimlerinin ardından başlanması planlanıyordu.

Mevcut şartlarda Türkiye’nin bir pakt değiştirme ya da İncirlik üssünü kapatmak gibi bir adıma ihtiyacı olmadığını kaydeden uzmanlarsa, ABD’nin F35’leri Türkiye’ye vermeye mecbur olduğunun altını çizdi ve ekledi: Türkiye her türlü askeri, siyasi ve ticari alternatiflerini geliştirmeye devam edecektir.

SÜREÇ TAKİPTE

Ankara’dan yazılı bir açıklama yapılmasa da, diplomasi kaynaklarına göre Türkiye, ABD’nin bu kararını bir askeri ambargo olarak yansıtılmasını doğru bulmuyor. Söz konusu tasarıda, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in 90 gün içerisinde ABD Kongresi’ne Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sununcaya kadar F-35 uçaklarının Türkiye’ye transferine geçici sınırlama getirilmesinin istendiği ve Ankara’nın da bu süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

BİZİ KAYBEDECEK

Son gelişmeleri ‘F35’ler Türkiye’ye verilmeyecek’ şeklinde okumamak gerektiğine dikkat çeken gazeteci Avni Özgürel, “Dikkat ederseniz, ‘askıya aldık’ diyorlar, ‘Projeden çıkardık’ demiyorlar. ABD, F35’leri verecekler. Başka yolu yok. Çünkü biz zaten uçağın tedarikçileri arasındayız ve 900 milyon dolar avans ödemişiz. Türkiye’yle pazarlık yapıyorlar. F35’ler Türkiye’ye gelecek ama bizim canımızın sıkıldığı onlarında bizi kaybettiğiyle kalacaklar” diye konuştu. Gerçekten bir ambargo olsaydı bile Türkiye’nin F35’lere alternatif 5’inci nesil uçaklarını temin edebileceğine dikkat çeken Özgürel, “Eğer siyasi ve askeri müttefiklikten söz ediyorsak, Cumhurbaşkanımızın da kastettiği budur, Türkiye’nin önünde başka seçenekler oluşuyor. Buna sadece Rusya, Çin, İran olarak bakmayın. Avrupa ordusu kurulmak isteniyor Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya ile yapılacak dörtlü zirvenin liderler arasındaki bölümünde bu konularda gündeme gelecektir. Ankara bir taraftan dış ilişkiler halkasını genişletiyor” diye konuştu.