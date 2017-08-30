ABD PKK’ları aklayıp korumalara dava açtı

ABD, bölücü terör örgütü PKK’ya sadece silah ve mühimmat yardımı yapmıyor her yönden sahip çıkıyor. Washington yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında PKK yandaşlarının yaptığı gösterinin faturasını, Türk korumalara kesti. Aralarında Erdoğan’ın 15 koruma polisinin de bulunduğu 19 kişi hakkında, PKK’lı protestoculara şiddet uyguladıkları iddiasıyla yargı süreci başlatıldı. Ülkedeki FETÖ’cülerin de destek verdiği PKK’lıların gösterisi ise ‘barışçıl’ bir eylem olarak adlandırıldı.

JÜRİ KABUL ETTİ

Yargılama sürecinin başlatılması için yeterli kanıt olup olmadığını inceleyen Büyük Jüri, hazırlanan iddianameyi kabul etti. Washington D.C. Savcılığı, dosyadaki isimlerden 16’sına suçlamaların halihazırda yöneltilmiş olduğunu, iddianameye üç korumanın daha isminin eklendiğini açıkladı. Dosyaya eklenen korumaların isimlerinin Muhsin Köse, Yusuf Ayar ve Harrettin Eren olduğu öğrenildi. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Türk de nefret suçuyla artırılmış şiddet suçu işlemeye teşebbüsten yargılanacak. ABD yasalarına göre bu suçun cezası 15 yıla kadar hapis. Bazı sanıklar hakkında ek suçlamalar da bulunuyor. Erdoğan’ın korumalarına ek olarak dosyada dört kişi daha var. Bunlardan ABD’nin New Jersey Eyaleti’nde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia’da ikamet eden Sinan Narin tutuklu bulunuyor. Tutuklu sanıklar 7 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki temasları sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde toplanan terör örgütü yandaşları, ellerindeki Öcalan ve tutuklu HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın posterleri ve PKK-PYD paçavralarıyla protesto gösterisi yapmıştı.

ARBEDE YAŞANMIŞTI

Konutun çevresinde Erdoğan’ı görmek toplanan Türkler ile PKK yandaşları arasında zaman zaman tansiyonu yükselten sataşmalar yaşanmıştı. Terör örgüt üyeleri gösterinin dozunu Erdoğan’ın konuta geldiği sıralarda artırmıştı. Erdoğan’ın korumaları, kendilerine yaklaşmaya çalışan PKK’lıları uzaklaşmaları için uyarırken, iki taraf arasında arbede çıkmış, konutun çevresindeki Türkler de göstericilere müdahale etmek zorunda kalmıştı. PKK’nın izinsiz gösterisine göz yumarak yaşanan gerginliğin ateşini yakan ABD polisi ise terör örgütü yandaşlarını dağıtmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarını coplamıştı.