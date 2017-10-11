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ABD radyosundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin karikatür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında ABD Kongresi tarafından desteklenen Özgür Avrupa Radyosu (RFE) 2012 yılında yaptığı skandal karikatürü tekrar yayınladı.

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ABD'nin propaganda çalışmalarından sorumlu olan medya kuruluşu RFE, 2012’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde kanlı bir Türk bayrağı taşıyarak resmetmişti. Cumhurbaşkanı’nın Sırbistan ziyareti sırasında algı operasyonu yaparak karikatür tekrar gündeme taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti sonrasında Sırbistan’da Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri ile karşılanmıştı. Sırbistan halkının program süresince gösterdiği yoğun ilgi kameralara yansımıştı.

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