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ABD Sözcüsü’nden PYD ısrarına devam

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner’den skandal açıklamalara devam…

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Geçen Salı günü yaptığı açıklamada Suriye görüşmelerinde terör örgütü PYD’nin de masada olması gerektiğini vurgulayan Toner, aynı sözlerini dün de yineledi. Dünkü basın toplantısında, “Suriye uzantısı PYD de Suriye’deki uzun vadede barış sağlanması adına olası bir görüşmede yer alması gerekir” diyen Toner, Salı gününe ait sözleri hakkında çok fazla yorum yapıldığını belirtti. Önceki sözlerini arkasında duran Toner,  “Suriyeli Kürtler, Suriyeli Araplar ve Suriyeli Türkmenler dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin bu süreçte sözünün dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kimin masada olacağı hakkında ya da Cenevre görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiği hakkında değildi” dedi. 

 

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