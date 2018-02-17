ABD terör örgütüne muhtaç değil

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da gazetecilerin son gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı:

Siz ‘ABD ile asla bir pazarlık içinde olmayız’ dediniz. ABD ne istiyor, pazarlık ne?

Keşke biz de bilebilsek, onu soruyoruz. Ne yapmak istediklerine bir karar verseler. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Evirmeden çevirmeden net şekilde diyoruz ki; kardeşim, bizim hudutlarımız ötesinde bir terör devleti oluşumuna asla tahammülümüz olmaz. Öyle bir maceradan vazgeçin. Bu aklı size kim veriyorsa size iyilik etmiyor. Bu milleti, bu ulusu yeterince tanıyamamışsınız. Bu millet burada bir şer kuşağı oluşmasına izin vermez. Bu terör faaliyet içinde olanlar Kürtlerin hakkını savunduklarını iddia ediyorlar. Ama uygulamalarının öyle olmadığını görüyoruz. Orada Kürtlere , Araplara, Türkmenlere zulum ediyorlar. Çocuklara zorla silah veriyorlar, terörün içerisine sokuyorlar. Kadınlarına ve Mallarına el koyuyorlar. Bunlar ABD’ye, ‘biz burada sizin için, israil için bir güvence olabiliriz, bizi destekleyin. Hem İran’a karşı eliniz güçlenir’ demişler. Ama kılavuzları yanlış. Terör örgütü ile gelecek projesi yapılabilir mi? ABD’nin bunları muhatap alması akla ziyan bir iştir. Yıllarca NATO’da ortak olacağız, biz NATO’nun sınırlarını koruyoruz, onlar da NATO sınırlarını karşı bir terör faaliyetine geçiyorlar. Kiminle? Diğer NATO üyesi ülke ile. İzahı mümkün değil.

ABD’ye sorduğunuzda bir cevap veriyorlar mı?

‘Efendim bu bir mecburiyet, bu bir tercih değil.’ Ne mecburiyeti kardeşim? DEAŞ’ı yok etmek için buna niye mecbursun? Fırat Kalkan’ında biz 3 bin 600 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Gerçek anlamda DEAŞ mücadelesini biz verdik.

ABD Savunma Bakanı Mattis’in “PKK ile YPG’yi ayrıştırabiliriz hatta PKK’ya karşı savaştırabiliriz “ sözlerine ilişkin değerlendirmeniz ne olacak ?

Bir kere bunların kendi içlerinde bir uyum yok. ABD istihbarat komisyonu raporları diyor ki; bu YPG, PKK’nın Suriye şubesidir. Savunma bakanı çıkmış diyor ki; bunları birbirine vurduracağız. Herhalde bizi hiçbir şeyden anlamıyor sanıyorlar ya da ne yaptıklarından haberleri yok. Birisi ‘Erzurum dağları kar ile boran’, diğeri ‘çarşambayı sel aldı’ diyor. Sahadakilerle siyasettekiler ayrı telden çalıyor, sıkıntı burada. Bizim muhatabımız siyasiler. Amerikan yönetiminin iradesini ortaya koymasının zamanıdır. Sahadaki yanlışlara, ilişkilerimizi zehirleyen yanlış tutumlara son vermeleri gerekir.

Yeni bir dünya mı kuruluyor?

Türkiye yerli yerinde duruyor. Etrafta bir sürü yağmacı var.

ABD gerekli adımları atmazsa İncirlik ve Kürecik kapatılır mı ?

ABD ile NATO’da üyeyiz, burada 50 senedir askeri varlıkları var, ticari ilişkilerimiz var. Bu tip işler bir süreçtir. Yani hemen aklımıza geldi şunu yapalım bunu yapalım yok. Biz sonuna kadar ABD’nin bu yanlıştan dönmesini ümit ediyoruz. Biz ABD’ye rağmen de terörle mücadele yaparız. Olmadı, o zaman oturur ne yapacağımızın kararını veririz. Bizim duygusal davranarak hızlı bir şekilde hareket etmemize gerek yok.

HDP, Meclis’te temsil edilen bir parti. Artık siyasi muhatap değil mi?

HDP ile niye muhatap olacağız, neyi temsil ediyor? Bugüne kadar PKK, YPG ve PYD’nin açıkça kanlı terör örgütü olduğunu söylediğini duydunuz mu? Böyle bir tutum içine girmezse bizim muhattap alıp almamamızın bir önemi yok, millet muhattap almaz. Orada biz ölüm kalım mücadelesi veriyoruz, şehitlerimiz var. HDP ne yapıyor? Diren Afri!.. Kürt, Türk bu bayrak altında yaşayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Bir ara cici çocuk çıkarttılar, parlattılar. Ama gerçek niyetlerini daha sonra gördük. Onlara çok şans verildi. Hiç kimse diyemez ki bölgenin sesine kulak verilmedi. Bölge niye HDP’nin oluyormuş? Kürt vatandaşlarımıza zarar vermekten başka bir faydaları oldu mu bu terör örgütünün? Türkleri de öldürüyor, Kürtleri de öldürüyor. PKK’nın Kürtler diye bir derdi yok. Kürtlerin de Türklerin de PKK gibi bir baş belası var. Çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim. Çözüm, bu kanlı terör örgütünü bu ülke topraklarından atmak. Başka hiçbir çözüm yok.

Adında Türk, Türkiye olan meslek örgütleriyle ilgili düzenleme hangi aşamada?

Biz demokrasiyi, hukuk sistemini geliştirmeye çalışan ülkeyiz. Çok seslilik her zaman iyidir. İmtiyazlı kuruluşlar sivil toplum görevini çok rahat yapamaz. Bir çerçeve yasa hazırlığını tamamladık. Yurt dışındaki uygulamalara baktım. Bir taslak çalışması tamamlandı. Bakanlar kurulunda görüşeceğiz, sektörden görüş alıp Meclis gündemine getireceğiz.