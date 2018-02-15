ABD teröre kalkan olursa işler değişir

Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihin en zor dönemlerinin birinden geçtiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç’te çatışma olasılığına ilişkin soruya, “İster Fırat’ın batısında Münbiç’de, ister Fırat’ın doğusunda diğer bölgelerde bize yönelik bir terör tehdidi olursa, bunun üzerine tereddütsüz gideriz. Bizim hedefimiz Amerika değil ama Amerika terör örgütlerinin önüne geçip, onları bize karşı korumaya daha fazla kalkarsa o zaman işler değişir” dedi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin sorularını cevaplandıran Binali Yıldırım, ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya verdiği desteği hatırlatarak, “PKK artık Kuzey Irak’ta hayat alanı daraldığı için, Türkiye’nin etkin terörle mücadele faaliyetine karşı elinde fazla bir imkan kalmadığı için, Amerika gibi bir hamiye de sahip olduğu için Suriye’ye kaydırdı faaliyetlerini” diye konuştu.

TERÖRİSTLE KOL KOLA

ABD’nin teröristlere 550 milyon dolar daha bütçe ayırdığını ifade eden Yıldırım, “Bu planlanan... Kim veriyor bunun parasını? Amerikan vatandaşları. Geçen sene gerçekleşenin 800 milyon dolar olduğunu kabul edersek, bu sene o rakam 1 milyarın üzerine çıkacak. Kim veriyor bunu? Amerikan vatandaşları ödüyor. Bu ne yaman çelişkidir. NATO’da beraberiz. Stratejik ortağız. Müttefikiz. Ülkemizde üsleri var. Bu kadar sene işbirliğimiz var. Bütün bunlar ortadayken, Amerika terör örgütleriyle el ele kol kola... Amerikan yönetimiyle sahadaki askerlerin de ayrı telden çaldığını görüyoruz. Amerika Başkanı, “Silah vermeyeceğiz” diyor, “Silahları toplayacağız” diyor; aşağıdaki küçük rütbeli bir asker “Yok” diyor, “Silahlar verilecek, toplanmayacak” diyor, “İşbirliğimiz artarak devam edecek” diyor. Bu ne biçim bir iştir. Kimin eli kimin cebinde belli değil? Münbiç’de PYD-YPG’yi tutmak Türkiye’ye karşı düşmanlıktır, Türkiye’nin milli güvenliğine karşı bir tehdittir. Münbiç’te yaşayanların yüzde 90’dan fazlası Arap. Orada terör örgütünün ne işi var? Güvenlik sorunu da yok. Özellikle Türkiye’ye karşı bunlar tutuluyorsa o zaman da bizim ona göre hareket etmemiz gerekir” dedi.

ZARAR GÖRÜRLER

BBC muhabirinin “Peki gelecekte Afrin operasyonu genişlerse, siz Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç’te çatışma olasılığını görüyor musunuz?” sorusuna şu karşılığı verdi: İster Fırat’ın batısında Münbiç’de, ister Fırat’ın doğusunda diğer bölgelerde bize yönelik bir terör tehdidi olursa, bunun üzerine tereddütsüz gideriz. Bizim hedefimiz Amerika değil ama Amerika terör örgütlerinin önüne geçip, onları bize karşı korumaya daha fazla kalkarsa o zaman işler değişir. Türkiye ile ilişkilerin bozulmasından Türkiye zarar görmez tek başına. Amerika da görür. Bu bölgede bir tür planları var belli ki. Nasıl yapacak o planlarını? Bizim şu anda işimiz Afrin. Afrin’in de genişleyecek falan bir alanı yok. Topu topu 3800 kilometrekare bir alan. Yani Fırat Kalkanı sahasının 2 katından az. Eni boyu hepsi belli. 65’e-70 kilometrelik bir alandan söz ediyoruz. Ama bizim bunalana 135 kilometre sınırımız var ve her metresi tehdit altında. Dolayısıyla biz burada temizlik yaparız. NATO ortağına bir anlamda dirsek çeviriyorsun. NATO ortağına yapman gerekeni yapmıyorsun. NATO ortağına düşmanlık eden, bölmeye parçalamaya çalışan çapulcularla haşır neşir oluyorsun. Darbeciyi ver, vermezsin. Teröristle iş tutma, tutmaya devam edersin. Günahsız yere tutar banka genel müdür yardımcısını (Mehmet Hakan Atilla) Bu nasıl olacak?”

AMBARGO UYGULUYOR

ABD’nin Türkiye’ye karşı gizli ambargo uyguladığını ifade eden Yıldırım, “Efendim işte kıçı kırık tabanca. Polislere verilen. Efendim Kongre onayına göndereceğiz. Kardeşim tanklar dolusu uçakları PYD’ye YPG’ye gönderirken Kongre’yi mi sordunuz? Bu ne kepazelik ya. Bizi de zannediyorlar ki hiçbir şey bilmiyoruz”dedi.